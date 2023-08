Ray: stasera su Iris il biopic dedicato alla leggenda della musica Ray Charles: trama, curiosità e cast

Stasera 14 agosto 2023, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, va in onda Ray, biopic del 2004 diretto da Taylor Hackford con Jamie Foxx nei panni di Ray Charles. La sceneggiatura del film è stata scritta da James L. White, Craig Armstrong ha firmato la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Ray: Trama

Una vita e una lunga carriera ricca di successi. La storia di Ray Charles, the 'Genius' della musica: la gloria raggiunta dopo anni di battaglie e sofferenza contro la cecità, contro il Sud Razzista e le sue barriere sociali e artistiche, contro la droga. Il suo regalo al mondo: un nuovo modo di fare e sentire la musica.

Curiosità

Rayè arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 21 Gennaio 2005 distribuito da Universal Pictures. La data di uscita originale è il 29 Ottobre 2004 negli Stati Uniti, il paese dove si sono svolte le riprese del film.

In Django Unchained, Jamie Foxx e Kerry Washington interpretano per la seconda volta una coppia sposata: la prima era stata proprio in occasione di Ray, in cui i due vestivano i panni rispettivamente di Ray Charles e Della Bea Robinson.

Jamie Foxx, ha dedicato molto tempo a studiare il cantante. Ha imparato a suonare il piano come Charles, ha studiato le sue espressioni e il suo modo di muoversi per catturarne la vera essenza, ma la voce che ascoltiamo non è la sua

Jamie Foxx ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua interpretazione di Ray Charles, compreso l'Oscar al miglior attore protagonista. Il film ha vinto anche l'Oscar come miglior sonoro.

La colonna sonora di Ray è stata pubblicata dalla Atlantic/WEA il 1º settembre 2004. L'album è entrato nella top ten di numerose classifiche in tutto il mondo, raggiungendo la seconda posizione in Svizzera e in Francia, e la terza posizione in Austria, Belgio e Nuova Zelanda.

Interpreti e personaggi

Trailer e recensione

Ray è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 79% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 73 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.7 su 10