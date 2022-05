Ray Liotta, il ricordo di Martin Scorsese: "Sono sotto shock"

Martin Scorsese ha ricordato Ray Liotta, morto qualche giorno fa a 67 anni; l'attore ha lavorato con il celebre regista in Quei bravi ragazzi.

Come riportato da IndieWire, in seguito alla scomparsa di Ray Liotta, Martin Scorsese ha ricordato l'attore e il periodo trascorso a collaborare durante la lavorazione di Quei bravi ragazzi. Il regista ha scritto: "Sono sotto shock e devastato dall'improvvisa morte di Ray Liotta. Era straordinariamente dotato, avventuroso e coraggioso come attore".

Martin Scorsese ha proseguito: "Interpretare Henry Hill in Quei bravi ragazzi non era un'attività semplice. Si trattava di un personaggio estremamente sfaccettato e Ray è riuscito a cogliere ogni sfumatura. Mi ha riempito di orgoglio. Il mio pensiero va alle persone care che ha lasciato".

Anche Robert De Niro si è unito al ricordo e ha scritto: "Sono davvero triste all'idea che Ray sia venuto a mancare. Era troppo giovane".

Lorraine Bracco, che ha interpretato sua moglie in Quei bravi ragazzi, ha dichiarato: "Questa notizia mi ha sconvolto. Ovunque nel mondo incontro persone che mi dicono che il loro film preferito è Quei bravi ragazzi. Poi mi chiedono quale sia stata, secondo me, la parte migliore del film... Beh, lavorare con Ray Liotta".

Paul Sorvino ha dichiarato a proposito della morte di Liotta: "Ray era un bravo ragazzo, nel senso migliore del termine. Era incredibile lavorare con lui. Mi mancherà".

Ad aver ricordato Ray Liotta sono stati anche Kevin Costner, Seth Rogen e Jennifer Lopez. Il primo ha scritto su Twitter: "Devastato dalla notizia della morte di Ray. Nel mio cuore sarà sempre Shoeless Joe Jackson. Quello che è avvenuto in quel film era tutto autentico. Ora Dio si prenderà cura di lui".

Rogen, invece, ha scritto: "Non posso credere che Ray sia morto. Era una persona così gentile, talentuosa e divertente. Lavorare con lui è stata la gioia più grande della mia carriera. Una grande leggenda dotata di notevoli capacità!".

Infine, anche Jennifer Lopez si è unita al ricordo di Ray Liotta e si è soffermata sui momenti trascorsi insieme a lui durante la lavorazione della serie Shades of Blue.