Ray Donovan 7, su Netflix in streaming da oggi!

Ray Donovan ritorna oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: sullo schermo vedremo la settima stagione della serie drammatica crime nominata a sei Golden Globes e dieci Emmy Awards con Liev Schreiber.

La serie si appoggia sul personaggio di Ray Donovan, un fixer, la persona a cui rivolgersi per far sparire ogni sorta di problemi. Ray è talmente bravo nel suo lavoro che i suoi clienti sono per lo più celebrità dello star system. Tuttavia, il suo talento svanisce quando si tratta di risolvere i problemi nella sua vita privata, specie quando i demoni del passato rispuntano per tormentarlo.

Ray Donovan: Liev Schreiber in una scena dell'episodio A Mouth Is a Mouth

La settima stagione di Ray Donovan, già disponibile su Netflix, mostra il protagonista determinato a essere l'uomo di cui ha bisogno la sua famiglia. Nonostante faccia dei progressi con il Dottor Amiot, ci sono dei pericoli del passato che richiedono la vecchia versione di Ray Donovan. Ray, tra il sindaco di New York Ed Feratti, un agente della polizia di Los Angeles che va alla caccia della verità, e clienti vecchi e nuovi, lotta per trovare l'equilibrio tra il sistemare i problemi di chi lo paga e di se stesso.

Quando la corruzione di Ferratti riporta un pezzo del passato di Mickey (Jon Voight) a New York, Ray è obbligato a cercare risposte a delle domande sepolte da tempo. Nel frattempo Bunchy spera di avere un nuovo inizio e vive nell'appartamento di Ray e lavora per riempire gli scaffali di una farmacia. Terry riceve un'opportunità nuova e non convenzionale per guarire. Daryl lotta per capire come entrare a far parte del clan Donovan e Bridget e Smitty affrontano la realtà della vita matrimoniale.

Ray Donovan è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.