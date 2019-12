Ratatouille, stasera in TV su Rai2 il film Disney Pixar

Stasera in TV su Rai2 alle 21.20 Ratatouille, il film di animazione della Disney Pixar diretto da Brad Bird, premio Oscar nel 2008 come miglior film d'animazione.

Un topo francese di nome Remy sogna di diventare un grande chef a dispetto delle aspirazioni della sua famiglia e, ovviamente, dell'essere un topo, in una professione in cui senza dubbio predomina la fobia di questi roditori. Quando il destino conduce Remy nella città di Parigi, questi scopre di trovarsi esattamente al di sotto di un ristorante reso celebre dal suo mito culinario, Auguste Gusteau. A dispetto degli evidenti pericoli derivanti dall'essere un improbabile e sicuramente indesiderato ospite della cucina di uno dei più esclusivi ristoranti parigini, Remy si allea inaspettatamente con Linguini, lo sguattero, che inavvertitamente scopre il talento straordinario del roditore. I due concludono un accordo, innescando una divertente ed emozionante successione di eventi straordinari, che mettono in subbuglio il mondo culinario di Parigi.

Ratatouille, diretto da Brad Bird, è stato uno dei più complessi tra gli otto lungometraggi prodotti precedentemente dagli studios di Toy Story: iniziato nel 2000 da Jan Pinkava che, pur figurando ancora come co-regista nei credits del film, fu sostituito nel 2005 da Brad Bird che proveniva dall'animazione tradizionale. Arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2007, Ratatouille, l'anno successivo, ha vinto il Golden Globe e il premio Oscar come miglior film d'animazione.