Rapunzel, Disney vuole Baz Luhrmann alla regia del remake live action?

Anche se non ci sono stati annunci ufficiali, e probabilmente non ce ne saranno fino alla fine degli scioperi, nelle ultime settimane si è sentito molto parlare dei potenziali piani della Disney per un remake live-action di Rapunzel del 2010. Secondo recente rumor, Disney starebbe ora pensando al regista di Elvis Baz Luhrmann per dirigere il film.

Rapunzel ha già un regista?

Secondo l'insider Daniel Richtman, per dirigere il progetto sarebbe stato chiamato nientemeno che Baz Luhrmann (Elvis, Il grande Gatsby, Moulin Rouge). Vale la pena notare che Richtman non ha mai detto che il regista ha già firmato per la regia, ma solo che la Disney lo starebbe cercando di ingaggiare. Sarebbe davvero così improbabile per Luhrmann prendere il timone di un film Disney live action?

Inoltre, Richtman ribadisce anche una recente indiscrezione secondo cui Florence Pugh (Oppenheimer, Black Widow), sarebbe in lizza per interpretare il ruolo di Rapunzel, notizia che tra l'altro si vocifera da tempo. L'indiscrezione è stata però smentita dal veterano del settore Jeff Sneider.

Flynn e Rapunzel in una sequenza del cartoon Rapunzel - L'intreccio della torre

E Flynn Rider?

Sebbene non si sappia ancora nulla di ufficiale su chi interpreterà il ruolo dell'interesse amoroso di Rapunzel, Flynn Rider/Eugene, sia Ben Barnes che la star di Shazam!, Zachary Levi hanno rivelato il loro forte interesse ed entusiasmo nell'eventuale possibilità di vestire i panni del personaggio nel live-action.

E voi, cosa ne pensate di questi possibili ingaggi? Chi ci vorreste nel ruolo?