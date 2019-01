Rami Malek: "Per ottenere un lavoro consegnavo pizze con la mia foto"

Rami Malek ha svelato in che modo consegnare delle pizze è stato utile alla sua carriera quando era ancora all'inizio della sua carriera e, apparentemente, non in grado di ottenere dei lavori.

La star di Bohemian Rhapsody, che nella serata di ieri ha aggiunto alla sua lunga lista di riconoscimenti anche un SAG Award come Miglior Attore Protagonista, ha raccontato: "Avevo l'abitudine di attaccare la mia foto e il mio curriculum sui contenitori di pizza: se qualcuno sembrava, anche vagamente, coinvolto nel settore, le preparavo e le facevo arrivare a destinazione. L'ho fatto per anni. Non vedevo l'ora di ottenere un ruolo come attore. Questo premio è ancora più straordinario rispetto alle mie più rosee aspettative".

Malek ha aggiunto: "Non ho mai pensato che mi sarei trovato in una situazione in cui il mio volto si trova accanto a quella di tanti straordinari attori". Rami ha infine sottolineato: "Ho usato quel metodo per anni fino a quando finalmente qualcuno ha chiamato il numero che avevo lasciato, sono andato nel suo ufficio e mi ha fatto ottenere un lavoro poche ore dopo. Mi sono svegliato e stavo per diventare un membro del sindacato degli attori il giorno dopo".