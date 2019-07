Rambo 5, Sylvester Stallone assicura che sarà molto violento

Rambo 5, l'atteso nuovo film della saga arriverà finalmente nei cinema nel 2019, e Sylvester Stallone ha appena condiviso alcune interessanti notizie, soprattutto per quanto riguarda il tasso di violenza.

Secondo l'attore, Rambo V: Last Blood sarà un Rating R, ovvero un film solo per adulti per le molte scene di violenza inserite nella sceneggiatura: "Bella giornata! Abbiamo ottenuto il nostro rating HARD R oggi! Quello che sta per succedere sarà diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto... La morte sta arrivando disse John"

Nel post pubblicato da Sly su Instagram, sono state inserite foto sanguinose e che fanno presagire tantissima azione nel quinto capitolo della saga di Rambo, provocando i commenti entusiasti dei fan che non vedono l'ora di andare al cinema e vedere il film.

La trama di Rambo 5 vede John che si è ritirato nel ranch di famiglia in Arizona, dove vive insieme a Maria, ex governante del padre, e alla nipote di lei. Quando quest'ultima si reca in Messico per trovare il suo vero padre, viene rapita e trascinata in un giro di prostituzione. John Rambo, che ancora non ha superato gli effetti della sindrome da stress post-traumatico, parte per cercarla.

Rambo V: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg e nel cast, oltre l'immancabile Stallone, ci saranno anche Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Peris-Mencheta, Joaquín Cosio, Adriana Barraza, Louis Mandylor e Óscar Jaenada.