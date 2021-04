Ralph Macchio: i suoi due figli sono cresciuti e gli somigliano tantissimo (FOTO)

Ralph Macchio, attore protagonista dei film di Karate Kid e della recente serie TV Cobra Kai, ha due figli, Julia e Daniel, che più crescono e più assomigliano a lui.

Quarant'anni dopo essere stato l'idolo di un'intera generazione grazie al ruolo di Daniel LaRusso nei film di Karate Kid, l'attore Ralph Macchio è tornato ad interpretare il personaggio nella serie Cobra Kai. Nella vita reale, Macchio è sposato con la sua fidanzata del liceo, Phyllis Fierro, da oltre 33 anni, e da lei ha avuto due figli, Julia e Daniel, di 28 e 25 anni. A giudicare da alcune immagini raccolte di recente, più passa il tempo e più i due figli di Macchio risultano somiglianti al padre.

Per quanto riguarda la primogenita dell'attore, si tratta di un'attrice che ha avuto il suo primo ruolo sul grande schermo a 20 anni, nel film Imogene - Le disavventure di una newyorkese. L'anno successivo, nel 2013, è apparsa invece nel cortometraggio Across Grace Alley, diretto, scritto e prodotto da suo padre. Nel 2018, poi, ha recitato in due film, Wholly Broken e Stella's Last Weekend. Julia Macchio ha inoltre studiato danza, laureandosi all'Università Hofstra nel 2014. Nel settembre 2015, ha ottenuto il ruolo da protagonista in Flashdance: The Musical ed è andata in tournée con lo spettacolo fino ad aprile 2016. Riguardo il rapporto con suo padre, Julia ha dichiarato: "Mi ha tenuto con i piedi per terra e mi ha sempre incoraggiato a ricevere un'istruzione sostenendomi nel perseguire i miei sogni".

Daniel Macchio, invece, tende a rimanere più lontano dai riflettori, ma rappresenta il più grande fan di suo padre. Anche lui ha recitato in Across Grace Alley ma non è stato coinvolto ulteriormente nell'industria dell'intrattenimento. Ovviamente, il suo nome ha alimentato la curiosità dei fan di Cobra Kai, essendo lo stesso dell'iconico personaggio interpretato da Ralph macchio. Tuttavia, durante una recente intervista al The Kelly Clarkson Show, l'attore ha spiegato che il nome del figlio ha un'origine diversa. "Il migliore amico di mia moglie è stato suo cugino Daniel. Era anche un nome classico, biblico, che ho sempre amato", ha ammesso Macchio.