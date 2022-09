Rainbow, su Netflix in streaming da oggi

Rainbow, il folle viaggio spagnolo ispirato al Mago di Oz, sbarca su Netflix in streaming da oggi 30 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Liberamente ispirato da Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum, Rainbow è stato diretto da Paco Leon e il trailer annuncia che "Questo non è un film. È un viaggio". Il mago di Oz ha già ricevuto diversi adattamenti nel corso degli anni, la maggior parte dei quali tende a seguire gli aspetti originali del romanzo. Tuttavia, l'interpretazione di Leon di questa storia incorpora elementi musicali uniti al classico viaggio di formazione.

Rainbow: un'immagine del film

Paco León, il regista del film, è stato molto fermo nella sua dichiarazione che il suo film "non è un film musicale" e contiene solo diversi brani musicali, a causa della presenza del personaggio interpretato da Dora. Dora esce di casa dopo una discussione con suo padre insieme al suo cane Toto con Ciudad Capital come destinazione in mente. Da quel punto in poi incontra vari compagni di strada, cambiando così per sempre la sua vita. La sinossi ufficiale Netflix del film recita: "Alla ricerca di sua madre, un'adolescente dallo spirito libero e i suoi eccentrici compagni si incontrano per un viaggio eccezionale mentre evitano i tranelli di una strega malvagia."