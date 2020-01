Ragnarok, su Netflix in streaming da oggi

Ragnarok arriva su Netflix dal 31 gennaio 2020: disponibile in streaming tutti gli episodi della prima stagione della cupa serie finlandese!

Ragnarok arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della prima stagione della serie finlandese ispirata alla mitologia norrena ma in modo contemporaneo.

La trama di Ragnarok anticipa: "Lo show ha luogo nella piccola e fittizia città Edda, situata nel bel mezzo della stupefacente natura nordica. La storia ruota intorno agli abitanti del posto, i quali non sono ciò che sembrano. Con loro, infatti, sperimenteremo un drastico cambiamento del mondo: lo scioglimento dei poli, gli inverni più caldi e i violenti temporali. Alcuni potrebbero dire che ci stiamo dirigendo verso un altro Ragnarok. A meno che qualcuno non intervenga in tempo."

Locandina di Ragnarok

Nella mitologia norrena, il Ragnarök è l'equivalente della fine del mondo, ed è un concetto che è spesso stato rielaborato in diverse riletture dei miti scandinavi, tra cui anche i fumetti Marvel e il recente film Thor: Ragnarok. La serie sarà ambientata nel paesino immaginario di Edda, nome che richiama apertamente la mitologia originale: l'Edda Poetica e l'Edda Prosaica sono infatti le due principali raccolte dei miti legati a Thor, Odino, Loki e altri personaggi. Del cast fanno parte alcuni interpreti della serie di culto Skam, anch'essa incentrata su protagonisti giovani, mentre la sceneggiatura è firmata dal danese Adam Price, già veterano di un'altra celebre produzione nordica come il thriller politico Borgen.

Ragnarok è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.