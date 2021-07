Raffaella Carrà, Tommaso Zorzi commosso “credo ci fosse ancora bisogno di lei”

Tommaso Zorzi si è unito al dolore per la scomparsa di Raffaella Carrà: l'influencer milanese ha ricordato come la Carrà si sia sempre battuta contro tutte le forme di discriminazione.

Anche Tommaso Zorzi ha condiviso un commosso ricordo di Raffaella Carrà: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 nelle storie di Instagram ha detto che il mondo aveva ancora bisogno della Carrà e delle sue battaglie contro le discriminazioni.

Appena uscito da vincitore alla Casa di Cinecittà Tommaso Zorzi era stato intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, al settimanale l'influencer milanese, parlando del mondo della televisione, aveva detto "Raffaella Carrà è la regina indiscussa". Quando la notizia della morte Raffaella Carrà si è diffusa, Tommaso Zorzi ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto dell'artista con la scritta "riposa in pace Regina".

Poco dopo Zorzi ha condiviso il proprio dolore per la grave perdita, ha sottolineato che la morte della Carrà lascia un vuoto anche perché si è sempre battuta contro ogni tipo di discriminazione: "Sono rimasto così colpito dalla scomparsa di Raffaella perché credo ci fosse ancora bisogno di lei in un mondo in cui si era sempre battuta contro le discriminazioni sentirla venire meno è tosto". Trattenendo le lacrime ha aggiunto "è come se venisse meno un pilastro di tante battaglie che portiamo avanti anche oggi, quindi sono profondamente dispiaciuto, profondamente dispiaciuto".

Le canzoni di Raffaella Carrà sono state ballate e cantate da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip, come potete vedere in questo video e hanno aiutato i concorrenti a superare la noia che alcune volte li attanagliava durante il reality.

Pochi attimi dopo Zorzi ha pubblicato un'altra storia in cui sulle note di 'A far l'amore comincia tu' ha scritto "è un disastro che te ne sei andata. Buon viaggio Raffa".