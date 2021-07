Raffaella Carrà, Spagna-Italia: l’omaggio della nazionale all’icona della TV

La voce di Raffaella Carrà stasera risuonerà al Wembley Stadium di Londra nel prepartita di Spagna-Italia: la nazionale si allenerà sulle note di 'A far l'amore comincia tu'.

Stasera prima di Spagna-Italia gli azzurri omaggeranno Raffaella Carrà: la nazionale ha ottenuto il permesso di potersi allenare al Wembley Stadium di Londra sulle note di 'A far l'amore comincia tu', inserito nella playlist della UEFA.

La morte di Raffaella Carrà ha colpito tutti gli italiani, per questo da ieri continuano le manifestazioni di affetto nei confronti della regina indiscussa della televisione italiana. Mentre oggi sono trapelate le prime informazioni sul corteo funebre che precederà di qualche giorno i funerali di Raffaella Carrà, anche la Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di rendere omaggio a Raffaella.

Stasera si gioca Spagna-Italia, semifinale di Euro 2021 che sta tenendo incollati davanti al piccolo schermo milioni di italiani. La nazionale ha chiesto il permesso di allenarsi nel prepartita sulle note di uno dei più famosi brani di Raffaella Carrà. A comunicare la notizia è stato Gabriele Gravina, presidente della FIGC "La scomparsa di un'icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia".

Il brano che verrà inserito nella playlist della UEFA è 'A far l'amore comincia tu', la voce di Raffaella Carrà risuonerà in uno dei templi del calcio. Il brano, che ha accompagnato La grande bellezza alla conquista del Premio Oscar 2014 come miglior film straniero, speriamo possa portare gli azzurri alla finale dell'11 luglio.