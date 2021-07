Raffaella Carrà: i funerali, la camera ardente e il corteo funebre per l'ultimo saluto alla regina della TV

Trapelano le prime informazioni sui funerali di Raffaella Carrà, che si terranno il 9 luglio alle 12:00 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, e saranno preceduti da un corteo funebre.

La notizia della morte di Raffaella Carrà, avvenuta ieri, 5 luglio 2021, è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed è rimbalzata da un capo all'altro del mondo. Annunciata da un toccante messaggio del compagno Sergio Iapino, la scomparsa dell'amatissima conduttrice è stata causata da una malattia "che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L'ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei".

Il corteo funebre

Le celebrazioni in ricordo di Raffaella Carrà prenderanno il via domani, 7 luglio 2021, con il corteo funebre che toccherà alcuni dei luoghi simbolo nella vita della conduttrice.

Si partirà alle 16:00 dalla clinica Villa del Rosario, dove la Carrà è deceduta, il corteo si fermerà poi all'Auditorium Rai del Foro Italico, davanti alla sede RAI di Via Teulada, al Teatro delle Vittorie, davanti alla sede RAI di Viale Mazzini e poi al Campidoglio.

Proprio in Campidoglio sarà poi allestita la Camera ardente, presso la Sala Protomoteca, che rimarrà aperta il 7 luglio dalle ore 18:00 fino alla mezzanotte. Prevista l'apertura anche per il giorno successivo, dalle 8:00 alle 12:00, e nel pomeriggio dalle 18:00 alla mezzanotte. Venerdì 9 luglio invece, a partire da mezzogiorno, saranno celebrati i funerali di Raffaella Carrà nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in Piazza del Campidoglio.