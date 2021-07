Europei 2021, Italia-Spagna stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Si gioca stasera Italia-Spagna, partita di semifinale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Spagna è la partita in programma stasera alle 21:00, l'incontro nel calendario degli Europei 2021 vede gli azzurri impegnati nelle semifinali, ultimo ostacolo per la finale dell'11 luglio a Londra.

Roberto Mancini per questo importantissimo incontro dovrà fare a meno di Spinazzola, che ha subito la rottura del tendine di Achille, al suo posto giocherà Emerson Palmieri. Per il resto il mister manderà in campo la stessa formazione iniziale che si è imposta contro i belgi con Jorginho regista e Chiesa, Immobile ed Insigne come trio d'attacco.

Anche l'allenatore spagnolo non dovrebbe apportare essenziali modifiche alla squadra che ha battuto la Svizzera ai calci di rigore. Luis Enrique a proposito della squadra di Mancini ha detto: "incontreremo un'Italia divertente, che fa un bel calcio e palleggia bene in attacco e in difesa. Sarà una partita molto divertente e intensa, con due squadre che fanno gioco".

Dove vederla in TV

Italia-Spagna andrà in onda alle ore 21:00 dal Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. La partita di Uefa Euro 2020 sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 20:30, la telecronaca dell'incontro è stata affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Al termine del match il collegamento proseguirà con un ampio post partita.

Italia-Spagna sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). La telecronaca è di Fabio Caressa, il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Dove vederla in streaming

Italia-Spagna può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

La partita potrà essere seguita in streaming sul proprio computer anche grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o su PC.