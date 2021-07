Raffaella Carrà, Sergio Mattarella “Ha trasmesso un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo”

Anche Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio per la morte di Raffaella Carrà: il Capo dello Stato ha ricordato la gentilezza e l'eleganza dell'artista scomparsa.

Anche Sergio Mattarella si è unito al dolore di tutta l'Italia per la morte di Raffaella Carrà: il Capo dello Stato ha rilasciato un comunicato dove ha ricordato con commozione l'artista scomparsa di cui ha sottolineato la gentilezza e l'eleganza.

La morte di Raffaella Carrà, ha scosso un intero Paese, l'artista bolognese era uno dei personaggi più iconici e più amati della televisione italiana. Per questo, oltre ai messaggi di persone dello spettacolo e di gente comune, anche il Presidente della Repubblica ha voluto commentare la scomparsa di Raffaella.

Nel suo messaggio di cordoglio, Sergio Mattarella ha messo in risalto l'animo popolare di Raffaella Carrà e l'ottimismo che ha saputo trasmettere agli italiani attraverso il piccolo schermo: "Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un'artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all'estero - si legge nel comunicato - volto televisivo per eccellenza ha trasmesso, con la sua bravura e la sua simpatia, un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo".

Anche Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati e terza carica dello Stato, ha voluto dare il suo ultimo saluto a Raffaella Carrà con un messaggio su Twitter: "Raffaella Carrà resterà nel cuore di tutti noi. È stata la regina della televisione, un esempio di professionalità, creatività, garbo. Ha regalato allegria e spensieratezza. Ai suoi cari la mia più sentita vicinanza".