Rachel Zegler interpreterà Gloria Estefan nel prossimo biopic dedicato alla cantante?

Rachel Zegler potrebbe vestire i panni di Gloria Estefan in On Your Feet, il prossimo biopic dedicato alla cantante.

Sappiamo già che la Sony ha ingaggiato Lissette Feliciano (Women Is Losers) per scrivere e dirigere On Your Feet, un biopic sulla cantante Gloria Estefan. Daniel Richtman sostiene di aver visto una prima stesura e che nientemeno che Rachel Zegler è stata scritturata per interpretare la cantante di origine cubana.

La Estefan, prima donna ispanica ad entrare nella Songwriters Hall of Fame, nasce nel 1957 e già in fasce è costretta a fuggire da Cuba con gli zii. Coltiva il suo amore per la musica sin da piccola imparando a suonare la chitarra. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre cento milioni di dischi nel mondo e vinto parecchi Grammy.

Esordisce sulla scena con il gruppo musicale Miami Sound Machine, con cui pubblica dischi in lingua sia spagnola che inglese. Nel 1989 il nome della band diventa solo Gloria Estefan e la cantante conquista costantemente le prime posizioni della Billboard Hot 100 con i suoi singoli. Nel 1994 alcune delle sue canzoni vengono utilizzare per il film Lo specialista con Sylvester Stallone. Tra le sue hit ricordiamo Hoy, Running out of Time, Conga e Wepa.

Biancaneve, le critiche al casting di Rachel Zegler fuori controllo "Gli haters mi venivano sotto casa"

I prossimi progetti di Zegler

Rachel Zegler, astro nascente di Hollywood, ultimamente si è fatta notare per il ruolo di Lucy Gray Baird nel prequel di Hunger Games, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, dove ha recitato al fianco di Tom Blyth, che ha vestito invece i panni di un giovane Coriolanus. Prossimamente Zegler sarà Biancaneve nel nuovo molto discusso live-action sulla principessa Disney, che vede nel cast anche Gal Gadot nei panni della Regina Grimilde alias la strega cattiva di Biancaneve.

Biancaneve: Rachel Zegler in una foto del film

Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente è ambientato 64 anni prima della trilogia originale di Hunger Games e segue le vicende di un giovane Coriolanus (Tom Blyth) mentre viene incaricato di fare da mentore al tributo femminile del Distretto 12 Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) durante la decima edizione degli Hunger Games. L'indifferenza lascia presto il posto all'amore tra Coriolanus e Lucy Gray sullo sfondo brutale dei giochi. Il prequel è il film più lungo del franchise di Hunger Games.