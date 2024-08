Rachel Zegler contro un Tamagotchi assassino nel trailer di Y2K

Nuova commedia per l'attrice di Hunger Games e West Side Story che presto vedremo nel live-action di Biancaneve

A24 ha diffuso in streaming il trailer della commedia apocalittica Y2K, interpretata da Jaeden Martell, Rachel Zegler e Julian Dennison.

Secondo la logline ufficiale: "Nell'ultima notte del 1999, due liceali si imbucano a una festa di Capodanno, solo per ritrovarsi a combattere per le loro vite in questa commedia catastrofica".

Il trailer mostra diverse macchine omicide, tra cui un Tamagotchi che trapassa la testa di qualcuno, un lettore VHS che scaglia nastri contro gli studenti del liceo e una jeep giocattolo rosa che dà fuoco alle persone.

Y2K segna il debutto alla regia di Kyle Mooney, veterano del Saturday Night Live. Mooney ha diretto la commedia fantascientifica da una sceneggiatura scritta insieme a Evan Winter, mentre Jonah Hill è tra i produttori del film, che debutterà nelle sale americane il prossimo 6 dicembre.

Biancaneve e i 7 nani: "Non siamo più nel 1937" un commento video di Rachel Zegler riaccende le polemiche

Il cast comprende anche Kid Laroi, Fred Durst, Lachlan Watson, Daniel Zolghadri, Eduardo Franco, Mason Gooding, Lauren Balone, Tim Heidecker e Alicia Silverstone.

Dopo averla vista nel prequel di Hunger Games, rivedremo Zegler nei panni di Biancaneve nell'omonimo remake in live-action del Classico d'animazione della Disney in uscita nel marzo 2025. Qualche giorno fa è stato condiviso in streaming il primo teaser della pellicola che ha un po' smorzato le polemiche su questa nuova versione.

L'attrice è anche la voce della protagonista di Spellbound - L'incantesimo, nuovo film d'animazione Netflix prodotto dal fondatore ed ex-boss della Pixar John Lasseter.