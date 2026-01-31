Rachel McAdams: "Ero troppo vecchia per un ruolo in Mean Girls? Lo presi come un complimento"

I due ruoli che cambiarono la carriera e la vita di Rachel McAdams furono quelli in Le pagine della nostra vita e Mean Girls. In particolare, quest'ultimo, in cui recitò nei panni della reginetta di bellezza liceale Regina George.

Tuttavia, all'epoca il provino di McAdams per Mean Girls fu per una parte molto diversa da quella che poi ottenne. L'attrice inizialmente aveva fatto il casting per il ruolo di Cady Heron, la protagonista del film, parte poi assegnata a Lindsay Lohan, all'epoca diciassettenne. Rachel McAdams all'epoca aveva 25 anni.

Il casting di Mean Girls per Rachel McAdams

"Ricordo di aver pensato che fosse un esercizio inutile perché non mi avrebbero mai presa per Cady" ha spiegato McAdams "Stavo appena iniziando, ed era il personaggio principale. Non pensavo proprio di essere in un momento della mia vita in cui sarei stata scelta per quel ruolo. Così sono andata lì e mi sono semplicemente divertita" ha raccontato l'attrice, che ha spiegato come all'epoca volesse soltanto far parte del film di Tina Fey.

Rachel McAdams in una scena di Mean Girls

"Amavo così tanto la sceneggiatura. Ricordo di aver chiuso quel copione e di aver chiamato il mio manager dicendo: 'Per favore, accetterei anche solo di interpretare un personaggio con una battuta'". Alla fine, il regista Mark Waters esclamò: "Sei troppo grande per interpretare Cady, ma sei perfetta per Regina. [Regina] ha già visto un po' di mondo e forse ha, non so se la definirei un'anima vecchia, ma ha qualche chilometro in più rispetto a Cady". Rachel McAdams ha dichiarato che prese quel commento come un complimento.

L'attenzione del pubblico per Le pagine della nostra vita e Mean Girls

Rachel McAdams è felice di aver interpretato un personaggio 'cattivo': "È il massimo" ha dichiarato. Tra aprile e giugno del 2004, uscirono nelle sale Mean Girls e Le pagine della nostra vita: "Fu qualcosa di totalmente fuori dal mio controllo" ha ricordato l'attrice.

"Ho sentito dire che forse la fortuna ti fa entrare dalla porta, ma non ti tiene nella stanza. Non so chi l'abbia detto, ma credo sia davvero vero. Erano due film completamente diversi, uno dopo l'altro, ed entrambi hanno ricevuto attenzione. È lì che penso sia entrata in gioco la fortuna, nella mia vita".