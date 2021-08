Rachel Brosnahan protagonista femminile del western Dead for a dollar

Il western Dead for a Dollar, scritto e diretto da Walter Hill, avrà come protagonista femminile Rachel Brosnahan.

Rachel Brosnahan, star della serie La fantastica signora Maisel, sarà la protagonista femminile di Dead for a Dollar, il nuovo western di Walter Hill.

Il progetto sarà distribuito negli Stati Uniti da Quiver, mentre all'estero sarà Myriad Pictures a occuparsi dell'arrivo dell'opera nelle sale.

The Marvelous Mrs. Maisel: un'immagine di Rachel Brosnahan

Dead for a Dollar avrà come protagonista un famoso cacciatore di taglie, personaggio affidato a Christoph Waltz, che si imbatte nel suo nemico giurato, uno scommettitore professionista e fuorilegge che lo aveva fatto imprigionare anni prima, parte interpretata da Willem Dafoe, mentre è impegnato nella missione di ritrovare e riportare a casa la moglie (Rachel Brosnahan) di un uomo di affari di successo, che è tenuta in ostaggio in Messico.

Walter Hill ha firmato anche la sceneggiatura del lungometraggio.

Berry Meyerowitz e Jeff Sackman, co-presidenti di Quiver Distribution, hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati nel lavorare con Rachel e questo cast composto dai migliori della classe. Essendo una società in rapida crescita in un settore in continuo cambiamento, siamo sempre alla ricerca di espandere i nostri orizzonti mentre ci avventuriamo nel settore dei finanziamenti e della produzione".