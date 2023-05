Rachel Bilson: 'Ho perso un lavoro per aver parlato pubblicamente della mia vita sessuale'

Durante un recente episodio del suo podcast "Broad Ideas", Rachel Bilson ha rivelato di aver recentemente perso un lavoro a causa delle sue dichiarazioni pubbliche relative alla sua vita sessuale. L'attrice di "Accused" è diventata virale all'inizio di questo mese a causa di un'intervista diffusa da "Women on Top" in cui ha parlato apertamente degli orgasmi e del sesso, incluso il desiderio di essere "manovrata" dal suo uomo a letto.

"Ho perso un lavoro perché ho parlato apertamente e scherzosamente di sesso durante un episodio di un podcast di una mia amica", ha affermato la Bilson parlando con l'attrice Jordana Brewster. "In pratica mi è stato tolto un lavoro per cui ero già stata ingaggiata solo perché ho parlato apertamente di sesso. Non ci voglio credere."

L'attrice ha sottolineato che i suoi commenti sulla sua vita sessuale erano "umoristici" e "detti in modo scherzoso", e che la stampa li ha "manipolati al fine di trasformarli in titoli accattivanti". Secondo quanto riportato, i commenti in questione includevano la seguente ammissione: "Mi piace la posizione del missionario quando faccio sesso."

"Non ho detto nulla di inappropriato", ha dichiarato Rachel Bilson, esprimendo la sua perplessità per aver perso un lavoro per un motivo così futile. "Se potessi tornare indietro sapendo di aver perso un lavoro, forse lo direi in modo diverso, ma lo direi lo stesso. Semplicemente non voglio che ci sia un tale stigma sul sesso o che certe cose siano così tabù quando tutti parlano di queste cose con le amiche nelle loro vite private."