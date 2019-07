Rabid: le Soska Sisters bannate da Twitter per aver promosso il loro remake

L'account Twitter delle sorelle Soska è stato sospeso per via della disturbante promozione del loro nuovo film, il remake di Rabid.

Gli algoritmi dei social media sono tutt'altro che perfetti. Ne sanno qualcosa Jen e Sylvia Soska, bannate da Twitter per aver promosso il loro nuovo film, il remake di Rabid, che avrà la sua anteprima mondiale al FrightFest in Inghilterra ad agosto. La promozione del film disturbante è sembrata un po' "troppo forte" a twitter che ha deciso di sospendere l'account delle autrici in una strana forma di censura.

Rabid vede protagonista la canadese Laura Vandervoort nei panni di Rose, a giovane donna che subisce una radicale trasformazione dopo aver scelto di sottoporsi alla chirurgia plastica per ridimensionare i danni di un incidente che l'ha lasciata sfigurata. Nel cast Ben Hollingsworth nei panni di Brad, un fotografo di moda, Hanneke Talbot in quelli di Chelsea, migliore amica di Rose, e Mackenzie Gray nel ruolo di un'arrogante stilista.