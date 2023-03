John Cena, Awkwafina e Simu Liu star di Grand Death Lotto, nuovo film di Paul Feig

John Cena, Awkafina e Simu Liu saranno i portagonisti di Grand Death Lotto, il nuovo film diretto da Paul Feig.

Il progetto sarà realizzato per Amazon Studios e viene descritto come un'action comedy ambientata nel futuro.

La sceneggiatura di Grand Death Lotto è stata firmata da Rob Yescombe e al centro della trama c'è una lotteria ideata in California, alle prese con molti problemi economici. Per entrare in possesso del denaro, tuttavia, si deve uccidere il vincitore, o sopravvivere, prima del tramonto.

Katie (Awkwafina) si è da poco trasferita a Los Angeles e si ritrova per caso con il biglietto vincente, dovendo quindi unire le forze con Noel (John Cena), che protegge in modo amatoriale chi ha conquistato il jackpot. L'uomo deve inoltre affrontare il rivale Louis Lewis (Simu Liu), che vuole farla sopravvivere fino al tramonto pur di ottenere una ricca commissione per i suoi servizi.

Paul Feig e Cena saranno coinvolti come produttori esecutivi del film, le cui riprese inizieranno la prossima settimana.

Il filmmaker ha dichiarato: "Amo le action comedy e le commedie estremamente fisiche, e questo film ha elementi tratti da entrambi i generi in abbondanza, oltre a moltissimo cuore e attimi esilaranti. Questo lotto ci renderà tutti vincitori".