Quintessa Swindell star del thriller Deadpoint

Quintessa Swindell, prossimamente nelle sale con il film Black Adam, sarà la protagonista del thriller Deadpoint.

Il progetto sarà realizzato da Spyglass Media Group e alla regia saranno impegnati Adam Stein e Zach Lipovsky, già realizzatori di Freaks.

Deadpoint, scritto da Paul Haapaniemi (Jane by Design) racconta la storia di una giovane donna che decide di completare una complicata scalata, la stessa impresa che è costata la vita al padre morto in montagna. A metà del percorso si imbatte in un omicidio e diventa l'obiettivo di una spietata banda di criminali che vuole eliminare l'unica testimone del loro crimine. Da sola in una natura selvaggia e appesa a un muro roccioso, la sua unica via di fuga è andare verso l'alto.

Quintessa Swindell ha recentemente recitato anche in Voyagers, in Master Gardener diretta da Paul Schrader, e nella serie Euphoria.

Black Adam arriverà nelle sale americane il 21 ottobre.

Il progetto introdurrà anche la Justice Society of America composta da Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), e Doctor Fate (Pierce Brosnan).

Alla regia di Black Adam ci sarà il regista Jaume Collet-Serra, che ha collaborato con Johnson anche in occasione di Jungle Cruise.