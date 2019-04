Quicksand, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Quicksand, la serie tv prodotta direttamente per la Svezia e ambientata in una cupa Stoccolma.

La serie è tratta dall'omonimo romanzo scritto da Malin Persson Giolito e racconta gli eventi legati a una sparatoria che si svolge in una scuola esclusiva situata nel quartiere più benestante di Stoccolma, Djursholm. Maja Norberg, una normale studentessa del liceo, si ritrova ad affrontare un processo per omicidio. Quando i dettagli di quel tragico giorno vengono rivelati, la giovane vedrà emergere anche la realtà legata al suo rapporto con Sebastian Fagerman e la sua famiglia disfunzionale.

Quicksand: un primissimo piano, prima stagione

Quicksand è stata scritta da Camilla Ahlgren, già nel team di The Bridge, ed è stata diretta da Per-Olav Sorensen e Lisa Farzaneh. Sono previsti sei episodi per il nuovo prodotto già disponibile su Netflix e ancora non è chiaro se sarà una stagione autoconclusiva o se gli showrunner sono in attesa di un eventuale rinnovo per portare avanti l'inquietante trama. Nel cast ci sono Hanna Ardéhn, William Spetz, Felix Sandman, David Dencik, Reuben Sallmander, Anna Bjork, Maria Sundbom e Rebecka Hemse.

Quicksand è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.