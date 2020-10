Quibi: chiude ufficialmente il servizio streaming esclusivo per smartphone

Quibi sarebbe dovuto essere una grande svolta, invece chiude i battenti: il servizio di streaming mobile costato quasi 2 miliardi di dollari, dichiara ufficialmente il fallimento.

Il fondatore Jeffrey Katzenberg e il CEO Margaret Cushing "Meg" Whitman ieri hanno tenuto una videochiamata con gli investitori per spiegare la loro decisione di chiudere il servizio streaming dopo poco più di sei mesi dal lancio.

In una lettera aperta a dipendenti, investitori e partner pubblicata online, Katzenberg e Whitman hanno scritto: "Quibi è stata una grande idea e non c'era nessuno che volesse renderlo un successo planetario più di noi. Il nostro fallimento non è stato per mancanza di tentativi; abbiamo considerato ed esaurito ogni opzione a nostra disposizione."

Ora che è stata diffusa la notizia, il team di gestione sta valutando come vendere i contenuti della piattaforma, che conta circa 100 show, realizzati in alcuni casi da registi di serie A come Steven Spielberg, Guillermo del Toro e Antoine Fuqua. Infatti il team sta spingendo per vendere l'intera piattaforma, anche se per il momento non hanno avuto successo con potenziali acquirenti.

I sostenitori di Quibi includono alcuni tra i più grandi "players" di Hollywood come Disney, eOne, Fox, ITV, Lionsgate, MGM, NBCUniversal, Sony Pictures, Viacom e WarnerMedia, mentre tra i suoi investitori tecnologici c'era il gigante dell'e-commerce Alibaba. come investitori partner strategici Quibi poteva vantare inoltre Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Liberty Global, Madrone Capital e la BBC.

"Quibi è stata fondata per creare la prossima generazione di narrazione", ha detto Katzenberg. "Abbiamo riunito un team di ingegneri e creativi di livello mondiale che ha creato una piattaforma originale alimentata da tecnologia e IP rivoluzionarie, consentendo ai consumatori di visualizzare i contenuti premium in un modo completamente nuovo. Il mondo è cambiato radicalmente da quando Quibi è stato lanciato e il nostro modello di business autonomo non è più praticabile. Sono profondamente grato ai nostri dipendenti, investitori, talenti, partner di studio e inserzionisti per la loro collaborazione nel portare Quibi su milioni di dispositivi mobili".

Il servizio è stato lanciato ad aprile, proprio nel periodo in cui il COVID-19 stava iniziando a sconvolgere il mondo. Whitman ha ribadito le sue precedenti affermazioni secondo cui la società disponeva di un capitale adeguato per continuare a operare per diversi mesi. Invece, ha detto, "abbiamo preso la difficile decisione di chiudere l'attività, restituire denaro ai nostri azionisti e salutare i nostri talentuosi colleghi con grazia". Ha aggiunto: "Continuiamo a credere che esista un mercato interessante per i servizi streaming in forma rapida. Nei prossimi mesi lavoreremo duramente per trovare acquirenti per queste preziose risorse che possano sfruttarle al massimo del loro potenziale ".

Le prime informazioni dicono che rimarranno circa 350 milioni di dollari dai quasi 2 miliardi di dollari (1,8 miliardi di dollari, per essere precisi) di capitale ottenuto grazie a un gruppo di società di media, società di venture, banche di investimento e singoli finanziatori. La start-up ha speso generosamente in promozione, acquistando spazi pubblicitari TV per il Super Bowl e per gli Oscar, dopo aver pagato una presentazione vistosa a Las Vegas al CES. Dopo un ritiro in primavera, la società ha nuovamente accelerato i motori di marketing durante l'estate, acquistando più spot televisivi e digitali, concentrandosi più sui singoli spettacoli che sull'introduzione dei clienti sulla piattaforma. Secondo la società di monitoraggio degli annunci iSpot, la società ha speso $ 63,7 milioni in pubblicità TV nel 2020.

Tuttavia, il ritorno sull'investimento non si è mai realizzato completamente. Nei suoi primi 90 giorni, durante un periodo di prova gratuito, l'app di streaming è stata scaricata 5,6 milioni di volte, ha detto la società il mese scorso. Solo una piccola percentuale di questi download è stata convertita in abbonati che pagano $5 al mese o $8 per una versione senza pubblicità.

Anche il turnover dei dirigenti ha perseguitato l'azienda. Il capo del marketing Megan Imbres, un veterano di Netflix, ha lasciato due settimane dopo il lancio di aprile. Alcuni scettici hanno messo in dubbio la decisione di non fornire un'app per smart TV, lasciando il cellulare come unico modo per visualizzare gli episodi da 5 a 10 minuti di Quibi, al contrario di YouTube, che ha registrato una forte crescita in casa negli ultimi anni.

Tra le altre questioni irrisolte, Quibi è ancora parzialmente coinvolto in un'azione legale contro Eko, la società di video interattivi sostenuta da Elliot Management, per una potenziale violazione di brevetto sulla sua interfaccia Turnstyle. Tuttavia, diverse voci smentiscono il fatto che questo abbia avuto un ruolo importante nella decisione dell'azienda di chiudere.

Nel momento in cui Quibi chiuderà, lascerà senza lavoro circa 200 dipendenti, dando il via a un periodo già estenuante per il settore dell'intrattenimento. Il processo di chiusura di Quibi dovrebbe richiedere diversi mesi, nel frattempo gli abbonati riceveranno notifiche su come evolverà il loro abbonamento. La sua chiusura si colloca tra i fallimenti più costosi di qualsiasi startup legata all'intrattenimento.