Questo revenge thriller francese su Netflix sta facendo impazzire gli abbonati

Negli ultimi anni, Netflix ha riscosso molto successo con diversi titoli francesi, tra cui monster movie Under Paris, l'action Ad Vitam, solo per citare gli esempi più recenti.

Il revenge thriller K.O., uscito di recente, continua su questa stessa tendenza. Dopo il suo arrivo sulla piattaforma digitale, il film ha debuttato con ottimi numeri ed è diventato un successo immediato, secondo i dati riportati da Tudum.

K.O. è arrivato su Netflix il 6 giugno e ha avuto solo due giorni per avere un impatto sugli abbonati prima che Netflix fermasse il conteggio per la settimana tra il 2 e l'8 giugno. L'impatto c'è stato, perché il thriller di vendetta francese ha debuttato al secondo posto con numeri enormi: 14 milioni di visualizzazioni e 20,3 milioni di ore viste nella Top 10 globale dei prodotti in lingua non inglese.

Di cosa parla l'ultimo successo targato Netflix?

K.O.: Ciryl Gane in una foto

I film d'azione sono una delle principali attrazioni di Netflix e K.O. segue lo stesso schema. La storia segue Bastien, un ex lottatore di MMA che, nel suo ultimo incontro, ha accidentalmente inferto un colpo mortale al suo avversario. Anni dopo, il figlio del suo avversario, Léo, scompare e Bastien si imbarca in una missione che lo porta ad affrontare una violenta gang per ritrovarlo.

K.O.: Anne Azoulay in una scena action

La pellicola non è riuscita a detronizzare il poliziesco spagnolo La vedova nera, film basato su fatti realmente accaduti. K.O. ha trascorso una seconda settimana in cima alla classifica, aggiungendo altri 16,6 milioni di visualizzazioni. Nella prima settimana, il dramma criminale ha registrato numeri più bassi, ma comunque entusiasmanti: 15,4 milioni di visualizzazioni e 31,4 milioni di ore di visione.

Nella sua settimana d'esordio, K.O. ha debuttato nella Top 10 in 92 paesi, diventando il film numero 1 in due di essi, tra cui il suo paese d'origine, la Francia. Negli Stati Uniti, K.O. si è piazzato al nono posto, dimostrando che anche i film in lingua straniera possono diventare un successo negli USA, anche si tratta di una popolazione che non ama molto i sottotitoli.