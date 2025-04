Questo recente gioco ha conquistato tanto il pubblico che è già in produzione il film

Per chi non lo sapesse, un adattamento cinematografico live-action di questo recente, sorprendente gioco, era in lavorazione prima ancora che il titolo fosse lanciato o riscuotesse un qualche successo. E ora è ulteriormente confermato.

Prima ancora che Clair Obscur: Expedition 33 uscisse sugli scaffali digitali, era già iniziata la lavorazione del suo adattamento cinematografico. Sandfall Interactive, giovane studio indipendente dietro al titolo videoludico, ha stretto un'alleanza con Story Kitchen per portare l'universo artistico del gioco sul grande schermo, puntando su una narrazione intensa e personaggi complessi capaci di attrarre sia gamer che cinefili.

Clair Obscur: Expedition 33, la settima arte chiama arte

La notizia è stata confermata da Variety: potremmo vedere un live-action di Clair Obscur: Expedition 33, grazie a un accordo tra Sandfall Interactive e Story Kitchen, studio specializzato in adattamenti videoludici e già coinvolto in progetti come Tomb Raider e Splinter Cell. Il videogioco, pubblicato da Kepler Interactive il 24 aprile 2025, ha conquistato critica e pubblico in un batter d'occhio, superando un milione di copie vendute nei primi tre giorni e ottenendo un notevole 91 su 100 su OpenCritic, piazzandosi al vertice dei titoli dell'anno. "Siamo entusiasti di collaborare con Sandfall Interactive per portare sul grande schermo il mondo ricco e immersivo di Expedition 33", hanno dichiarato Dmitri M. Johnson e Mike Goldberg, fondatori di Story Kitchen. "La narrazione avvincente e i personaggi sfaccettati offrono una base solida per un'esperienza cinematografica che potrà coinvolgere sia i gamer che gli appassionati di cinema."

Clair Obscur: Expedition 33 immerge i giocatori in un universo ispirato alla Belle Époque francese, ma punteggiato di oscurità e mistero. È un RPG a turni in cui bisogna affrontare La Pittrice, entità arcana intenzionata a cancellare l'esistenza stessa dei protagonisti.

"Collaborare con Story Kitchen ci permette di espandere l'universo di Clair Obscur oltre i confini del videogioco", ha affermato Guillaume Broche, CEO e direttore creativo di Sandfall. "La loro maestria narrativa e la passione per la nostra visione li rendono il team ideale per trasformare il nostro gioco in un film avvincente." Il casting è già in fase di sviluppo, e il progetto si candida a essere un nuovo fiore all'occhiello della fiorente industria degli adattamenti videoludici.