Questi Fantasmi: la vera storia che ispirò la commedia di Eduardo De Filippo

Questi Fantasmi! di Eduardo De Filippo è basata su una storia vera che il drammaturgo napoletano sentiva raccontare dai nonni paterni, costretti a lasciare la loro abitazione perché infestata dal Munaciello.

Scritta nel 1945, Questi Fantasmi,è stata ispirata dai nonni da parte di padre di Eduardo De Filippo. Il nonno paterno di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo si chiamava Domenico Scarpetta, occupava una posizione importante all'interno del Ministero dove ricopriva la carica di ufficiale di prima classe agli affari ecclesiastici. La nonna paterna era Emilia Rendina. I due abitavano a via Santa Brigida, una delle strade più importanti del centro di Napoli che collega Via Toledo alla zona del porto sbucando proprio di fronte al Teatro San Carlo.

I fantasmi di Hollywood: i racconti da brivido delle star

Eduardo De Filippo in Questi Fantasmi!

Quando Domenico si ammalò, e per nove mesi restò tra la vita e la morte, la situazione economica della famiglia Scarpetta precipitò. Non potendo pagare l'affitto a Santa Brigida, i nonni decisero di trasferirsi in una nuova casa in Via della Salute, una strada che collega la zona Museo con il quartiere Materdei e il Vomero. Nonostante l'appartamento fosse molto grande il prezzo d'affitto era estremamente conveniente. Il prezzo basso aveva una sua ragione: nessuno voleva affittare quella casa perché ci stava il munaciello, il fantasma legato al folclore partenopeo che abita nelle case, spesso rappresentato come un essere di piccola statura, curvo, vestito con un saio da monaco. Lo spiritello può essere buono o dispettoso, e quello che conviveva con i Scarpetta era sicuramente dispettoso. La nonna infatti raccontava che nella nuova casa sbattevano le porte, si sentivano rumori e passi misteriosi, le pareti sembravano abitate da misteriose presenze. La signora Emilia rimase in quella casa solo cinque mesi, poi riuscì a convincere il marito a trasferirsi in Vico Nocelle, una stradina vicino a Via della Salute, in un appartamento più piccolo... ma non infestato.

Stasera RAI 3 alle 21:20 manda in onda Questi Fantasmi! nell'adattamento di Massimo Ranieri e Franza Di Rosa. La commedia fu scritta da Eduardo nel 1945 e portata in scena per la prima volta nel 1946. Nella versione televisiva di stasera Massimo Ranieri sarà affiancato da Donatella Finocchiaro, Gianfranco Jannuzzo, Ernesto Lama ed Enzo Decaro.