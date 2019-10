Queste oscure materie: il nuovo trailer della serie fantasy

Queste oscure materie, di cui online è stato condiviso un nuovo trailer, arriverà sugli schermi britannici di BBC il 3 novembre e il giorno seguente su quelli americani grazie a HBO, proponendo agli spettatori una saga fantasy avvincente e spettacolare.

Il video mostra Lord Asriel rivelare le sue scoperte, situazione che Mrs. Coulter non sembra apprezzare. Il trailer introduce poi la piccola Lyra che riceve un dono davvero speciale che la fa diventare una possibile minaccia e al tempo stesso una fonte di speranza mentre sta per scoppiare una guerra nel mondo creato da Philip Pullman.

Spazio poi sullo schermo a orsi polari, azione, inseguimenti e complotti che cambieranno definitivamente il destino di Lyra.

Queste oscure materie, dopo il debutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dovrebbe andare in onda sugli schermi italiani grazie a Sky Atlantic nel corso dell'inverno.

La serie, fino a questo momento, sarà composta da due stagioni composte ciascuna da 8 episodi e girate in Galles.

Lo show tratto dai romanzi di Philip Pullman segue quanto accade alla giovane Lyra (Dafne Keen), che vive al Jordan College di Oxford su richiesta di Lord Asriel (James McAvoy), suo zio. La piccola cresce protetta dal personale del College, dal bibliotecario e dal vigile Maestro. L'incontro con Mrs. Coulter, donna affascinante e senza scrupoli, cambierà per sempre la sua vita e porterà Lyra da Oxford a Londra. Nella capitale britannica la piccola conoscerà padre MacPhail (Will Keen), Lord Boreal (Ariyon Bakare) e la giornalista Adele Starminster (Georgina Campbell) nel corso di una festa e per la prima volta verrà a contatto con la sinistra General Oblation Board. Lyra verrà catapultata nel colorato mondo nomade dei gitani che vivono sulle barche, che la condurranno a Nord nella sua ricerca di informazioni sulla General Oblation Board. L'incontro con l'aeronauta e avventuriero Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda) segnerà il vero e proprio inizio di un epico viaggio.

La sceneggiatura è firmata da Jack Thorne, alla regia di tutta la prima stagione troveremo il premio Oscar Tom Hooper, anche produttore esecutivo, confermato dietro la macchina da presa per i primi due episodi della seconda stagione (gli altri registi saranno Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs).