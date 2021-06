Queste oscure materie 3: riprese iniziate per l'ultima stagione della serie

Le riprese di Queste oscure materie 3, l'ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Philip Pullman, sono ufficialmente iniziate.

La produzione ha infatti condiviso una foto scattata sul set che mostra il ciak e i protagonisti del progetto televisivo.

Queste oscure materie: la prima foto dal set della terza stagione

Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen, è la protagonista di Queste oscure materie accanto a Ruth Wilson nei panni di Mrs. Coulter. Nel cast anche Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby e James McAvoy in quello di Lord Asriel, il padre di Lyra.

Le puntate inedite si basano sul romanzo Il cannocchiale d'ambra e mostreranno Lyra e Will viaggiare attraverso vari mondi per ritrovarsi. Il primo ciak, come rivela lo scatto che ritrae Dafne Keen e Amir Wilson, è stato realizzato il 24 maggio.

Le riprese si stanno svolgendo in Galles e Inghilterra. Alla regia ci sono Amit Gupta, Charles Martin e Weronika Tofilska.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono Adewale Akinnuoye-Agbaje nel ruolo del Comandante Ogunwe, Jamie Ward che sarà Padre Gomez, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison e Chipo Chung nei ruoli degli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Zaphania, Amber Fitzgerlad-Woolfe sarà infine Ama.

I ritorni nel cast sono invece quelli di Ruth Wilson (Mrs. Coulter), Simone Kirby (Mary Malone), Will Keen (Father McPhail), Jade Anouka (Ruta Skadi), Ruta Gedminstas (Serafina Pekkala), e James McAvoy (Lord Asriel).