Queste oscure materie 3: la serie tratta dai libri di Pullman rinnovata per un'ultima stagione

Queste oscure materie 3 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di BBC e HBO che hanno annunciato il rinnovo della serie tratta dai romanzi di Philip Pullman per un'ultima stagione. Le riprese delle otto puntate inedite si svolgeranno nella città di Cardiff nel 2021.

Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen, è la protagonista di Queste oscure materie accanto a Ruth Wilson nei panni di Mrs. Coulter. Nel cast anche Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby e James McAvoy in quello di Lord Asriel, il padre di Lyra. New-entry nel cast della seconda stagione Andrew Scott e Amir Wilson.

A completare il cast Ariyon Bakare nei panni di Lord Carlo Boreal; Simone Kirby che interpreta la Dott.ssa Mary Malone; Ruta Gedmintas nel ruolo di Serafina Pekkala e Jade Anouka nei panni di Ruta Skadi.

Ben Irving di BBC ha dichiarato: "Vedere come Queste oscure materie abbia unito gli spettatori britannici di tutte le età su BBC One e BBC iPlayer è stata una gioia. I fan degli incredibili romanzi di Philip Pullman e chi non conosceva le opere dello scrittore sono rimasti conquistati dalle avventure di Lyra e Will attraverso multipli mondi. Siamo elettrizzati che potranno continuare il loro percorso in una terza stagione di questa serie realizzata in modo meraviglioso. I nostri ringraziamenti ai partner di HBO e al team creativo di Bad Wolf per aver realizzato una serie che continuerà a essere guardata e apprezzata nei prossimi anni su BBC".

La seconda stagione è ripartita dal tumultuoso finale della prima, con Lyra (Dafne Keen) sconvolta per la scomparsa del suo migliore amico, ma al tempo stesso determinata a seguire Lord Asriel (James McAvoy) nello sconosciuto nuovo mondo verso cui lui ha aperto con successo un ponte, con l'obiettivo di portare avanti la sua ultima missione contro l'Autorità per creare una nuova repubblica. Lyra arriva nella misteriosa città abbandonata di Cittàgazze, dove incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato. Insieme, Lyra e Will scopriranno presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo. Ma il percorso dei due è costantemente ostacolato dal nefasto e onnipotente Magistero. Nel frattempo, la signora Coulter (Ruth Wilson) continua con feroce determinazione la sua ricerca di Lyra per riportarla a casa con ogni mezzo che si renderà necessario.