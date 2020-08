Queste oscure materie 2: il nuovo trailer annuncia l'arrivo a novembre

Queste oscure materie 2, grazie a un nuovo trailer, ha ora un mese previsto per l'uscita sugli schermi americani di HBO: novembre.

Il video inedito regala molte sequenze tratte dal nuovo capitolo della storia di Lyra, mostrando una situazione complessa e ricca di tensione che sembra destinata a portare a una guerra. La ragazzina si rende inoltre conto che ci sono dei misteri e dei segreti che potrebbero cambiare per sempre le sorti del mondo, mentre sullo schermo appaiono anche nuovi personaggi, tra cui quello interpretato da Andrew Scott, scene d'azione e location spettacolari.

Ambientata su un pianeta diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l'anima, Queste oscure materie racconta la storia di Lyra, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen. Lyra è una ragazza che si lancia alla ricerca di un amico scomparso: nel corso della sua missione scoprirà un vasto complotto che riguarda il rapimento di bambini e in cui fa la sua comparsa un fenomeno misterioso e inquietante chiamato Dust, la Polvere.

Queste oscure materie, finale stagione 1, recensione: ed ecco il Multiverso!

Accanto alla quattordicenne Dafne Keen, Queste Oscure Materie vanta un cast di primissimo piano, con nomi come Ruth Wilson (co-protagonista di The Affair, per la quale ha vinto un Golden Globe) nei panni di Mrs. Coulter; Lin-Manuel Miranda nel ruolo di Lee Scoresby; James McAvoy nel ruolo di Lord Asriel e Clarke Peters in quello del Maestro del Jordan College.

Nella seconda stagione, inoltre, debutterà nel mondo tratto dai libri di Philip Pullman anche Andrew Scott, recentemente pluripremiato per la sua interpretazione nella serie Fleabag.