Questa attesa serie Netflix sta per tornare con la seconda stagione

Netflix ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 2 di Kleo, serie tedesca che aveva debuttato sulla piattaforma quasi due anni fa, nell'agosto 2022.

La prima stagione di Kleo, composta da otto episodi, era ambientata dopo la caduta del Muro di Berlino e seguiva una spia assassina che veniva liberata. Con questa nuova libertà, sceglieva di dare la caccia e vendicarsi di coloro che l'avevano tradita. In pratica, l'equivalente Netflix dell'epico Kill Bill di Quentin Tarantino.

Il rinnovo dello show è arrivato nel settembre successivo. Hanno Hackfort, Richard Kropf e Bob Konrad sono tornati come showrunner e autori dei nuovi episodi di questa seconda stagione.

Il successo di Kleo

Dopo la sua uscita, la serie ha ottenuto buone recensioni da parte della critica e del pubblico e si è guadagnata anche il plauso di Stephen King.

La prima stagione di Kleo ha totalizzato 34,33 milioni di ore di visione a livello globale nelle due settimane in cui ha raggiunto la Top 10 delle serie più viste su Netflix tra il 21 agosto e il 4 settembre. I dati hanno indicato che la serie ha ottenuto i migliori risultati nei Paesi di lingua tedesca, ma è stata presente nella Top 10 di decine di Paesi, anche se solo per una manciata di giorni. In Germania, la serie è rimasta nella Top 10 per 29 giorni in totale.

L'appuntamento con la Stagione 2 di Kleo è fissato su Netflix per il 25 luglio 2024.