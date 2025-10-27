Quentin Tarantino torna su un set, ma come attore, per il film Only What We Carry

Il regista è stato coinvolto nelle riprese di un nuovo progetto che è stato diretto da Charlotte Gainsbourg, ecco i primi dettagli.

Quentin Tarantino è tornato su un set cinematografico, ma questa volta in veste di attore. Il regista, in attesa di decidere quale sarà il suo ultimo film dietro la macchina da presa, ha infatti partecipato a un nuovo progetto ideato da Charlotte Gainsbourg.

Cosa racconterà il film

Le riprese di Only What We Carry si sono già concluse e il lungometraggio, secondo i dettagli condivisi da Deadline, sarà una 'meditazione sull'amore, la perdita, e il coraggio tranquillo necessario per andare avanti'.

Nel cast del film, oltre a Quentin Tarantino, ci saranno anche Simon Pegg, Sofia Boutella, Liam Hellmann e la cantautrice Lizzy McAlpine.

Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, Quentin Tarantino in una scena del documentario

Il filmmaker dovrebbe avere la parte di John Percy, un personaggio che appare improvvisamente e fa emergere delle verità sepolte da molto tempo.

Quentin non ha recitato in un progetto di cui non era il regista dal 1996, anno in cui era stato coinvolto in Dal tramonto all'alba, diretto da Robert Rodriguez.

Quale sarà l'ultimo film del regista?

I fan di Tarantino stanno attendendo da tempo una sua scelta riguardante quello che sarà il suo decimo, e ultimo, film da regista. Tempo fa Quentin sembrava vicino a iniziare la produzione di The Movie Critic, progetto di cui aveva svelato molti dettagli, tuttavia lo sviluppo è stato interrotto.

Attualmente l'artista sta ancora valutando le sue opzioni e non resta che attendere prima di avere qualche notizia certa riguardante i suoi progetti per il futuro. Nel frattempo, Tarantino sta lavorando alla scrittura e produzione di Le avventure di Cliff Booth, lo spin-off di C'era una volta a... Hollywood che sarà diretto da David Fincher per Netflix e avrà come star l'attore Brad Pitt, nuovamente nei panni dello stuntman che gli ha permesso di conquistare un ambito premio Oscar.