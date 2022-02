Quentin Tarantino svela qual è il suo peggior film, secondo lui: "È obsoleto"

Il regista Quentin Tarantino è sempre aperto alle discussioni sul cinema, e anche quando si tratta dei suoi film, dimostra di avere le idee piuttosto chiare. Ad esempio, sa perfettamente qual è il suo film peggiore.

Durante una chiacchierata con altri registi in una round table organizzata dall'Hollywood Reporter, il regista di C'era una volta a... Hollywood e Bastardi senza gloria ha spiegato i suoi sentimenti riguardo alla propria filmografia nell'ottica di un eventuale ritiro da dietro la cinepresa.

"Per me si tratta di avere una filmografia incredibile. Io voglio ritirarmi sapendo di avere una filmografia straordinaria" ha affermato "E Grindhouse - A prova di morte deve essere il peggior film che abbia mai realizzato".

La pellicola del 2007, secondo segmento di Grindhouse, aveva tra i suoi protagonisti Kurt Russell e Rosario Dawson.

"Per essere un film scritto praticamente con la mano sinistra, non è poi così male, però, no? Quindi se è questo è il peggio che riesco a fare, mi sta bene così" scherza poi.

"Ma credo che sia uno di quei film vecchi, flaccidi, claudicanti e obsoleti che ti viene a costare almeno tre film fatti bene, da un punto di vista di rating e apprezzamento".

Su Rotten Tomatoes Death Proof (questo il titolo originale) ha fatto registrare un 64% di gradimento da parte della critica e 72% per il pubblico, ma voi che ne pensate? Siete d'accordo con il regista?