Quentin Tarantino vuole dirigere 5 episodi di Bounty Law, spinoff tv di C'era una volta a...Hollywood

Quentin Tarantino, nominato all'Oscar per il suo ultimo film C'era una volta a...Hollywood, vuole dirigere cinque episodi della serie western Bounty Law, di cui era protagonista Rick Dalton, interpretato nella pellicola da Leonardo DiCaprio.

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Lo scorso luglio, Quentin Tarantino aveva già affermato di voler dar vita al progetto spin-off di C'era una volta a... Hollywood, visto che durante le riprese del film si è molto appassionato al personaggio di Rick Dalton. Ha, così, scritto cinque episodi della serie western Bounty Law della durata di trenta minuti ciascuno, che ora ha affermato di voler portare in vita durante un'intervista a Deadline:

"Bounty Law? Voglio farlo, ma ci vorrà un anno e mezzo. Ha avuto un'introduzione in C'era una volta... a Hollywood, ma non lo considero davvero parte di quel film, anche se lo è. Non si tratta di Rick Dalton nel ruolo di Jake Cahill. Si tratta di Jake Cahill. Ho finito con il guardare roba come Wanted, Dead or Alive, The Rifleman e Tales of Wells Fargo, queste serie di mezz'ora, per entrare nella mentalità di Bounty Law e capire il tipo di show in cui era Rick. Mi erano già piaciuti prima, ma ora mi sono davvero appassionato. Il concetto di raccontare una storia drammatica in mezz'ora. Guardi e pensi 'wow, c'è un sacco di narrazione in 22 minuti'. Ho pensato e mi sono chiesto: posso farlo? E ho finito per scrivere cinque episodi di mezz'ora. Quindi lo farò, dirigerò io stesso tutti gli episodi"

La serie western sarà diretta da Quentin Tarantino, che ha intenzione di girare Bounty Law su pellicola. Al momento, però, il regista non sa su che rete televisiva o su quale servizio streaming il suo progetto potrebbe essere trasmesso.

Per Quentin Tarantino questa non sarà la prima esperienza in una serie tv, infatti il cineasta ha diretto già due episodi di CSI e uno di E.R. - Medici in prima linea.