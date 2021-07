Quentin Tarantino affronta il quiz in cui deve indovinare i film dalle sinossi (VIDEO)

Quentin Tarantino è stato ospite del Jimmy Kimmel Live ed è stato sottoposto ad un quiz in cui doveva indovinare il titolo di alcuni film in base alle loro sinossi.

Chi segue il celebre show di Jimmy Kimmel sa bene quanto al conduttore americano piaccia divertirsi con i suoi ospiti e, in tal senso, la recente intervista con Quentin Tarantino non ha fatto eccezione. Verso la fine della chiacchierata, Kimmel ha tirato fuori una benda da far indossare al regista mentre lui gli leggeva le sinossi riportate sul retro di alcuni vecchi nastri VHS. Il compito di Tarantino era quindi quello di indovinare i titoli dei film basandosi solo sulle loro descrizioni.

Tarantino ha riconosciuto solo a metà Hardbodies, mentre non è assolutamente riuscito ad indovinare Labirinti e mostri, il film del 1982 con Tom Hanks. Lo stesso deludente risultato si stava poi ripresentando quando Kimmel ha letto la descrizione di Dogs of Hell, ma poi Tarantino è riuscito ad identificarlo con il suo titolo originale, Rottweiler. Infine, il regista di Pulp Fiction è riuscito ad indovinare The Clown Murders, il film del 1976 con protagonista il defunto attore John Candy.

Per i più giovani, ricordiamo che i nastri VHS (abbreviazione di "video home system") erano il modo numero uno per guardare film nella privacy della propria casa, molto prima che venissero inventati i DVD o i servizi di streaming. Per quanto riguarda Quentin Tarantino, tra i clienti più assidui dei vari Blockbuster e Hollywood Video esistenti all'epoca, è stato ospite di Kimmel per promuovere il suo prossimo romanzo, la novellizzazione di C'era una volta a... Hollywood.

Kill Bill Vol. 3: Quentin Tarantino immaginava Maya Hawke nel ruolo della figlia della Sposa

Di seguito, la sinossi ufficiale del libro, pubblicato in Italia da La nave di Teseo: "Rick Dalton - Una volta aveva una sua serie televisiva, ma ora Rick è un villain della settimana senza futuro che affoga la sua sofferenza nel whiskey. Una chiamata da Roma potrà salvare il suo destino o segnarlo definitivamente? Cliff Booth - La controfigura di Rick e l'uomo più famigerato in qualsiasi set cinematografico perché è l'unico che potrebbe averla fatta franca. Sharon Tate - Ha lasciato il Texas per inseguire un sogno da star del cinema e l'ha trovato. Sharon ora trascorre le sue giornate a Cielo Drive, tra le colline di Hollywood. Charles Manson - L'ex criminale ha riunito un gruppo di hippie sballati che pensano sia il loro leader spirituale, ma darebbe tutto pur di essere una star del rock 'n' roll. Hollywood 1969 - Avreste dovuto esserci".