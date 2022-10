Quentin Tarantino non ha mai visto uno dei grandi cult della storia del cinema

Nel corso della sua carriera Quentin Tarantino ha ampiamente dimostrato il suo gigantesco amore per il cinema iniziato fin dalla più tenera età, quando da bambino la madre lo portava al cinema a vedere film di ogni genere. In fase adolescenziale, con il lavoro presso la videoteca di Manhattan Beach, Video Archives, la situazione ha assunto tonalità molto più enciclopediche, ampliando a dismisura le conoscenze di settore del ragazzo che successivamente sarebbe diventato uno dei più celebri registi del mondo.

Fin dal suo esordio nel 1992 con Le iene, Quentin Tarantino ha dimostrato immediatamente un certo tipo di sensibilità artistica fatta di citazioni e amore verso il mezzo, e coloro che lo hanno plasmato negli anni.

Nel corso di una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live! Kimmel ha chiesto al regista se c'è un film cult, nella storia del cinema, che non ha mai visto, ricevendo una risposta che ha lasciato sia il presentatore che il suo pubblico a bocca a aperta: "Tutti insieme appassionatamente".

La famiglia cinematografica di Quentin Tarantino: I volti ricorrenti del suo universo pulp

Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, Quentin Tarantino in una scena del documentario

Quentin Tarantino era ospite del programma per presentare la sua ultima fatica cartacea, il libro sulla New Hollywood: Cinema Speculation. Resta curioso il fatto che non abbia mai visto Tutti insieme appassionatamente, anche se dal punto di vista del genere, forse, non si avvicina troppo al modello "tarantiniano".

Il filmmaker, prossimamente, dovrebbe ritornare sul set, in occasione di quello che dovrebbe essere il suo ultimo impegno dietro la macchina da presa. Per ora, tuttavia, Tarantino non ha ancora annunciato quale sarà il progetto che segnerà il suo addio al mondo del cinema e i fan continuano ad avanzare varie ipotesi, da un ritorno di Kill Bill sul grande schermo al possibile tassello della saga di Star Trek da tempo in fase di sviluppo.