Quentin Tarantino sui film Marvel: "Sembra non esserci più spazio per altro"

In questi mesi Quentin Tarantino non si è mai tirato indietro nell'esprimere le sue opinioni riguardo all'MCU. Nel corso di una sua recente partecipazione al podcast 2 Bears, 1 Cave, il celebre regista ha detto che dal suo punto di vista, ad oggi, "non c'è molto spazio per altro" nei cinema.

Nel raccontare quello che pensa, Quentin Tarantino ha chiarito che "non odia" assolutamente i lavori della Marvel, anche se sembrano essere l'unica tipologia di progetti ad alto budget, verso cui gli studios hanno un reale interesse in questi giorni. Il regista ha spiegato: "Collezionavo i fumetti Marvel come un matto quando ero un bambino. Se questi film fossero usciti quando avevo vent'anni, sarei stato felicissimo, amandoli alla follia. Il mio unico dispiacere nei loro confronti è che sono le uniche cose al momento fattibili. Sembra di trovarsi di fronte al solo prodotto in grado di generare eccitazione tra i fan o anche negli studios che li realizzano. Questo è ciò di cui sono entusiasti. Sono la massima rappresentazione dell'attuale generazione cinematografica. Non c'è davvero molto spazio per nient'altro. Questo è il mio problema".

Il punto di vista di Tarantino si unisce alle dichiarazioni di tantissimo altri suoi colleghi che nel tempo si sono espressi sulle attuali richieste di mercato del cinema, quasi a discapito di tutto il resto.