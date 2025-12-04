Quentin Tarantino, Josh Hutcherson risponde alle accuse di plagio: "Hunger Games non ha copiato Battle Royale"

Josh Hutcherson ha risposto pubblicamente alle frasi di Quentin Tarantino, secondo cui la serie letteraria young adult di Suzanne Collins, Hunger Games, sarebbe una copia del romanzo giapponese del 1999, poi trasposto al cinema, Battle Royale. A domanda diretta sull'argomento durante la première di Five Nights at Freddy's 2, la star ha risposto per le rime.

L'attore è uno dei volti simbolo del franchise americano con protagonista Jennifer Lawrence, ispirato proprio al lavoro di Suzanne Collins. Hutcherson ha spiegato il suo punto di vista rispetto all'opinione del celebre regista, che in questi giorni ha fatto parecchio discutere per alcune dichiarazioni.

Josh Hutcherson risponde a Quentin Tarantino

"Ci sono temi simili, certo" ha dichiarato Hutcherson in merito alla presunta somiglianza tra Battle Royale e Hunger Games "Tutti prendono spunto da tutti". Secondo Josh Hutcherson, il cinema si ripete e i film si contaminano in qualche modo da sempre ma non vuol dire che Hunger Games abbia copiato Battle Royale.

Primo piano di Quentin Tarantino in Sly

Nel franchise diretto da Francis Lawrence, Josh Hutcherson interpreta Peeta, al fianco di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) nei primi quattro film di Hunger Games. Nel novembre 2026 arriverà nelle sale il nuovo prequel della saga, L'alba sulla mietitura, che amplierà ulteriormente l'universo di Hunger Games.

La frase di Quentin Tarantino contro Hunger Games e il prossimo prequel

In una recente intervista, Quentin Tarantino ha spiegato: "Non capisco come lo scrittore giapponese non abbia fatto causa a Suzanne Collins per ogni fottuta cosa che possiede. Hanno semplicemente copiato il fottuto libro! I critici letterari stupidi non andranno a vedere un film giapponese chiamato Battle Royale, quindi non l'hanno mai accusata di nulla. Dicevano che fosse la cosa più originale che avessero mai letto. Non appena i critici cinematografici hanno visto il film, hanno detto: 'Che cazzo! Questo è Battle Royale, solo PG!'".

Nonostante le accuse di Tarantino, Hunger Games rimarrà uno dei franchise fantasy più amati dell'ultimo decennio. In particolare, il nuovo prequel L'alba sulla mietitura arriverà nelle sale a novembre, per la gioia di Hutcherson: "Sono davvero entusiasta di vedere la serie continuare e lo straordinario cast che hanno riunito".

La carriera di Josh Hutcherson prosegue nel ruolo di Mike Schmidt in Five Nights at Freddy's 2, sequel dell'adattamento Blumhouse del 2023 e tratto dalla popolare serie di videogame. Diretto da Emma Tammi, il sequel include nel cast anche Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard e Theodus Crane dal primo film e introduce Freddy Carter, Skeet Ulrich, Mckenna Grace, Teo Briones e Wayne Knight.