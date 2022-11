Quentin Tarantino svela il film che l'ha fatto scappare dal drive-in a metà proiezione. E no, non è Bambi

Mentre i cinefili sono immersi nella lettura del suo nuovo saggio, Cinema Speculation, Quentin Tarantino torna a esternare i suoi ricordi cinefili d'infanzia. È noto da tempo l'aneddoto di Bambi, che ha traumatizzato l'infanzia del regista californiano insieme a quella di tanti altri piccoli spettatori sparsi per il mondo. Ma c'è un altro film che ha spinto il regista a scappare dal Drive-In a metà proiezione: si tratta del classico di Wes Craven del 1972 L'ultima casa a sinistra.

Nel corso di un'intervista con il Los Angeles Times, Quentin Tarantino ha ricordato:

"Credo che Bambi sia noto per aver traumatizzato milioni di bambini. È un cliché, ma è vero. C'è un altro film che non sono riuscito a sopportare e che mi ha fatto scappare da un drive-in nel Tennessee. Ero lì da solo, seduto sulla ghiaia vicino a un altoparlante a guardare L'ultima casa a sinistra di Wes Craven e non sono riuscito a restare fino alla fine. Quindi per me, L'ultima casa a sinistra e Bambi stanno nella stessa casella. Entrambi si svolgono nei boschi ed entrambi mi hanno fatto dire, 'Devo andarmene da qui!"

Mentre si gode la sua nuova carriera di scrittore, Quentin Tarantino ha annunciato da tempo che concluderà la sua attività da regista con un decimo e ultimo film. del progetto, al momento, non si hanno notizie. Nel 2019 il regista ha dichiarato:

"Se mi viene in mente una fantastica storia horror, potrei farne il mio decimo film. Adoro i film dell'orrore. Mi piacerebbe fare un film dell'orrore. E in realtà penso che la sequenza dello Spahn Ranch in C'era una volta... a Hollywood sia la più vicina a una sequenza dell'orrore, perché penso che sia terrificante. E non mi ero nemmeno reso conto di quanto fosse venuta beneo, francamente, finché non me l'ha detto il mio montatore".