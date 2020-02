Quentin Tarantino: David Letterman svela come ha fatto infuriare il regista

Il temperamento di Quentin Tarantino non è dei più pacati, ne sa qualcosa il conduttore David Letterman che ha rivelato la storia di come ha fatto infuriare il regista tanto da spingerlo a volerlo picchiare con una mazza.

Letterman, ospite di Desus & Mero, ha raccontato di aver fatto arrabbiare a morte Quentin Tarantino nel corso di un'intervista a una sua ex fidanzata, "una star famosa. Durante l'intervista le ho detto scherzosamente 'Dai, non è possibile che tu stia uscendo con Quentin Tarantino.' Lei ha detto 'Invece è vero.' E io ho risposto 'No, per favore, dimmi che non è vero.' Scherzavo sull'idea che Quentin Tarantino fosse questo nerd cinefilo che lavorava in una videoteca. Lui si è sempre descritto così. Così prendevo in giro il fatto che questa star uscisse con quel piccolo nerd".

Due sere dopo, però, Quentin Tarantino ha telefonato a David Letterman riempiendolo di insulti: "Ha cominciato a urlare 'Ti picchierò a morte, ti uccido. Vengo a New York e ti spacco la testa. Come hai potuto parlare di me in questo modo?" Invece di calmarsi, il regista ha rincarato la dose chiedendo tra le urla: "Cosa vuoi fare? Mazza o pugni? meglio la mazza così ti faccio a pezzi".

Le acque si sono calmate qualche anno dopo, quando Quentin Tarantino ha fatto ritorno come ospite al Late Show per promuovere Bastardi senza gloria. Letterman racconta di essere andato nel camerino di Quentin Tarantino e di avergli detto: "Credo che tu mi debba delle scuse." Su consiglio del publicist, Tarantino si è scusato.