Quentin Tarantino: "Avrei dovuto fermare Harvey Weinstein. Era come un padre per me"

Quentin Tarantino è tornato a parlare di Harvey Weinstein, esprimendo il proprio rammarico per non aver parlato con il produttore per tentare di fermarlo.

Quentin Tarantino ha detto che il comportamento di Harvey Weinstein nei confronti delle donne era "noto a tutti" e che avrebbe voluto parlare con lui per fermarlo prima che venisse condannato per molteplici casi di abusi sessuali.

Tarantino con Harvey Weinstein

Intervenuto nel podcast di Joe Rogan, Quentin Tarantino ha ammesso di essere "triste" per Harvey Weinstein, il produttore che per lui rappresentava una sorta di "fottuta figura paterna". Ricordiamo che lo scorso anno Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di stupro e aggressione sessuale. All'inizio di questo mese, un giudice ha ordinato che Weinstein fosse estradato dallo stato di New York, dove sta scontando la pena, in California per affrontare 11 ulteriori accuse di violenza sessuale.

"Vorrei aver fatto di più", ha detto Tarantino a Rogan, aggiungendo: "Vorrei aver parlato con lui. Vorrei averlo fatto sedere e aver avuto una conversazione scomoda. Non sapevo di stupri o cose del genere ma sapevo che era tipo, sai... lo attribuivo al capo che insegue la segretaria intorno alla scrivania, come se stesse facendo avances indesiderate. Ecco come la vedevo. Vorrei avergli parlato. Vorrei averlo fatto sedere per dire 'Harvey, non puoi farlo, rovinerai tutto'. Non credo che nessuno ne abbia parlato con lui. Il fatto è che tutti quelli che erano nella sua orbita lo sapevano. Probabilmente non sapevano nulla degli stupri ma comunque loro avevano sentito delle cose".

Pulp Fiction, 20 anni dopo: Uma Thurman, John Travolta e Quentin Tarantino sul red carpet di Cannes 2014

Tarantino ha ricordato un'intervista del 2017 in cui ha detto che "sapeva abbastanza per fare di più" ed ha ribadito il suo rammarico per non essersi preso la responsabilità di affrontare Weinstein dopo che più attrici gli avevano parlato della situazione. Tarantino ha affrontato il produttore ed ha preteso scuse dopo le accuse di abusi sessuali da parte della sua ex fidanzata, l'attrice Mira Sorvino, e della star di Kill Bill Uma Thurman.

Le accuse di alto profilo, anche da parte di diverse celebrità americane, hanno contribuito ad innescare il movimento #MeToo, portando ad una serie di altre denunce di abusi sessuali contro uomini potenti di Hollywood. Almeno 100 donne diverse hanno dichiarato di aver subito abusi da Weinstein. Tarantino è stato strettamente associato al produttore statunitense per la maggior parte della sua carriera, a partire dal debutto del regista nel 1992, Le iene, distribuito dall'ex compagnia di Weinstein, la Miramax.