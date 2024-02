Quentin Tarantino apre un caffè dedicato a Pam Grier nel suo cinema di Los Angeles

Los Angeles ha un nuovo locale degno di nota. Quentin Tarantino ha inaugurato Pam's Coffy, caffé annesso al Vista Theatre, il cinema di proprietà del regista. Il locale, che ha aperto a San Valentino dopo mesi di attesa, prende il nome dal film di Jack Hill del 1973 Coffy, con Pam Grier.

Il caffè si sarebbe dovuto chiamare solo Coffy, ma dopo che Tarantino si è messo in contatto con Pam Grier, che ha diretto in Jackie Brown, ha deciso di personalizzare ulteriormente il nome. Pam's Coffy fa parte di un più ampio revival dello storico cinema da 400 posti che Tarantino ha acquistato nel 2021. Il cinema è stato originariamente inaugurato nel 1923 prima di chiudere nel 2020; ha riaperto ufficialmente con la proiezione di True Romance nel novembre 2023.

Avvicinandosi al caffè, si nota un manifesto di Coffy appeso al lato dell'edificio, la faccia di Pam Grier sulle finestre e un piccolo patio esterno. La vera star dello spazio è il design anni '70 del locale. Poster vintage di grandi dimensioni adornano le pareti interne con opere d'arte di Coffy e Goliath and the Vampires. All'interno del bar c'è un assortimento di televisori vecchio stile con videoregistratori, per lo più degli anni '70, oltre a uno speciale angolo cinematografico nascosto dietro una tenda di perline. "La visione alla base del progetto era: rendiamolo funky", afferma Mayra Garcia, che lavora al Vista Theatre e al Pam's Coffy. "Facciamo come se due ragazzi delle superiori stessero mettendo su una piccola caffetteria."

Un menù cinefilo

Nel menù, Pam's Coffy serve la miscela di caffè personalizzata di Quentin Tarantinoprodotta da Jones Coffee Roasters a Pasadena. "Quentin si è divertito negli ultimi cinque anni e mi ha detto, 'Sai una cosa? Penso che abbiamo bisogno di un piccolo bar, una piccola caffetteria con questo caffè'", ha svelato Mayra Garcia. Il menù contiene anche una miscela classica chiamata Bold Black Mamba e opzioni aromatizzate tra cui caramello al burro, moka al lampone e vaniglia alla lavanda, disponibili calde o fredde, oltre al cafe au lait e al tè chai.

I dolci della panetteria Cake Monkey di Los Angeles vengono serviti anche da Pam's Coffy. L'attuale selezione comprende torte fatte in casa, focaccine dolci e salate, torte a taglio, torte in miniatura e altro ancora. Disponibile anche una linea di pasticceria vegana.

Un altro tocco personale di Tarantino sono i cereali disponibili nella ciotola. "Se ha bisogno di un piccolo spuntino, mangia cereali", dice Garcia di Tarantino, il cui preferito è Cap'n Crunch. Per 5 dollari si può gustare una ciotola di cereali servita con latte normale o vegano a qualsiasi ora del giorno.

A parte cibo e bevande, è possibile acquistare articoli di merchandise tra cui borse, magliette e tazze di Pam's Coffy. Presso la caffetteria è inoltre esposta una stampa delle proiezioni attuali. Il bar ha anche una licenza per birra e vino e prevede di offrire bevande alcoliche in futuro.

Il giorno dell'inaugurazione, la fila per entrare nel caffè di Tarantino è iniziata alle sei del mattino. Per Mayra Garcia, "la risposta è stata fantastica. L'obiettivo è quello di rendere Pam's Coffy un luogo in cui i locali possono recarsi per una tazza di caffè prima di vedere un film o per fare merenda con una tazza di cereali a metà pomeriggio. Vogliamo che abbia successo e lo vuole anche la comunità".