Quello che non so di te: la trama e il cast della commedia romantica in onda stasera su Rai 2

Stasera su Rai 2 alle 21:20 va in onda Quello che non so di te, commedia romantica ambientata in Irlanda: ecco la trama e il cast.

Una prima serata all'insegna del romanticismo quella di stasera su Rai 2, che coccolerà il suo pubblico con Quello che non so di te, una commedia romantica sulla realizzazione dei propri desideri e sulla ricerca della felicità anche quando la vita pone di fronte a un bivio. Scritto e diretto nel 2021 da Brian Baugh, il film è tratto dal libro There You'll Find Me di Jenny B. Jones.

Quello che non so di te: Jedidiah Goodacre, Rose Reid in un momento del film

La trama di Quello che non so di te (qui la nostra recensione del film) ci porta nella vita di Finley Sinclair, brillante diciottenne e aspirante violinista. Quando, a causa di problemi familiari, fallisce un'importante audizione per entrare in una prestigiosa accademia, decide di lasciare gli Stati Uniti e parte per l'Irlanda.

Sull'aereo scopre di essere seduta accanto a Beckett Rush, suo coetaneo con una vita però decisamente più glamour della sua: teen idol con fan sparsi in giro per il mondo, è un astro nascente di Hollywood e sta andando in Irlanda per girare il kolossal fantasy di cui sarà protagonista.

Il primo incontro tra loro due non va nel migliore dei modi ma quando si incontrano nel Bed&Breakfast gestito dalla famiglia che ospita Finley, lui si offre per farle da guida. Con i verdi panorami irlandesi a fare da sfondo, i due giovani capiscono che dal quel tumultuoso primo viaggio insieme sta in realtà nascendo un tenero sentimento.

Purtroppo i loro mondi non potrebbero essere più diversi e Finley si troverà a dover affrontare l'invidia della giovane collega di Beckett e l'ingerenza del padre manager, che non vede di buon occhio l'aspirante violinista. L'amore riuscirà a vincere anche in questa storia?

Quello che non so di te: Vanessa Redgrave, Jedidiah Goodacre, Rose Reid in una scena

Nel cast di questa leggera commedia romantica spiccano naturalmente i due protagonisti, molto giovani ma già con un discreto curriculum: Rose Reid, che vedremo nella serie Netflix nella serie The Pendragon Cycle, è la violinista di belle speranze Finley. Nei panni di Beckett c'è Jedidiah Goodacre, noto per aver partecipato al film Disey Descendants.

Accanto a loro ci sono Katherine McNamara, nei panni di Taylor Risdale, Patrick Bergin in quelli dell'eccentrico Seamus, Tom Everett Scott nei panni di Montgomery Rush, padre-manager di Beckett, e Vanessa Redgrave in quelli della saggia Cathleen Sweeney.