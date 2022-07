Queer as Folk: clip esclusiva della serie reboot in arrivo oggi su STARZPLAY

Ecco una clip in esclusiva di Queer as Folk, la serie, in arrivo oggi su STARZPLAY, reboot dell'originale britannica creata da Russell T. Davies.

Queer as Folk, di cui presentiamo una clip video in esclusiva, è la serie, disponibile da oggi su STARZPLAY, che in otto episodi riporta l'originale britannica creata da Russell T. Davies nella New Orleans dei giorni nostri.

Sulla piattaforma saranno disponibili due nuovi episodi a settimana.

"La nuova Queer as Folk racconta di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans le cui vite vengono trasformate all'indomani di una tragedia.

La serie originale ha davvero aperto nuovi orizzonti nello spazio televisivo e quello spirito innovativo si allinea perfettamente con le storie audaci, uniche e complesse tipiche del listino STARZPLAY", ha affermato Jeff Cooke, Senior Vice President of Programming, International Networks. "Siamo entusiasti dii avere in esclusiva il remake del 2022 di Queer as Folk e non vediamo l'ora che il nostro pubblico possa godersi tutti gli episodi".

Queer as Folk, la recensione: essere LGBTQIA+ oggi

Nel cast della serie Devin Way nei panni di Brodie, Fin Argus nei panni di Mingus, Jesse James Keitel nei panni di Ruthie, CG nei panni di Shar, Johnny Sibilly nei panni di Noah e Ryan O'Connell nel ruolo di Julian. Ryan O'Connell è anche sceneggiatore e co-produttore esecutivo della serie.

Le guest star di questa stagione includono Kim Cattrall come Brenda, Juliette Lewis come Judy, Ed Begley Jr come Winston, Armand Fields come Bussey, Chris Renfro come Daddius, Eric Graise come Marvin, Sachin Bhatt come Ali, Benito Skinner come Jack Cole Jordan, Nyle DiMarco come Eric, Megan Stalter come Meg, Olli Haaskivi come George e Calvin Seabrooks come Taylor.

Stephen Dunn ha creato, scritto e prodotto esecutivamente la serie e ha diretto numerosi episodi, incluso il pilot. Jaclyn Moore è anche sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Lee Eisenberg, Emily Brecht, il creatore della serie britannica originale Russell T. Davies, Nicola Shindler e Louise Pedersen sono anche dirigenti produttori per conto di All3 Media International, che ha distribuito sia la serie originale prodotta da Red Productions per Channel 4 che questa nuova rivisitazione. Brian Dannelly è produttore esecutivo e ha diretto diversi episodi.

Gli abbonati STARZPLAY hanno accesso a una line-up esclusiva di programmi premium tra cui le serie STARZ Original in uscita in contemporanea con gli Stati Uniti. La lista include l'esplosivo universo Power del produttore esecutivo Curtis "50 Cent" Jackson; la commedia horror Shining Vale con Courteney Cox; Gaslit, l'attesissima e moderna versione dello scandalo americano Watergate, con i vincitori dell'Academy Award Julia Roberts e Sean Penn; la serie STARZPLAY Original Express, che segue la vittima di un rapimento lampo; e acquisizioni come la serie d'epoca The Great con Elle Fanning e Nicholas Hoult, e Dr. Death, basato sull'omonimo podcast di successo; e una raccolta di film di successo con migliaia di titoli.