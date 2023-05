Queen Of The Universe 2 su Paramount+ dal 3 giugno: ecco le 10 drag queen in gara

La seconda stagione di Queen Of The Universe arriva dal 3 giugno su Paramount+: ecco i giudici e le dieci drag queen in gara

Da sabato 3 giugno su Paramount+ arriva la seconda stagione di Queen Of The Universe, il contest canoro internazionale per drag queen. Il cast della seconda stagione è composto da concorrenti provenienti da nove paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Brasile, Paesi Bassi, Filippine, Israele, Regno Unito, Australia e Italia. In nostro paese sarà rappresentato da Aura Eternal, concorrente di Drag Race Italia 2. In palio un premio in denaro di 250.000 dollari.

A partire dal 3 giugno, l'attesissima seconda stagione di Queen Of The Universearriverà finalmente in esclusiva su Paramount+. Condotta da Graham Norton, cinque volte vincitore del BAFTA TV Award, subito dopo gli Stati Uniti la nuova stagione debutterà su Paramount+ in Italia, oltre che nel Regno Unito, in America Latina, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Australia.

L'icona mondiale delle drag e vincitrice di numerosi Emmy Award RuPaul sarà produttrice esecutiva insieme a World of Wonder e MTV Entertainment Studios.

Ogni episodio vedrà le drag queen più combattive al mondo debuttare con una nuova performance musicale di fronte a un pubblico dal vivo e al Pop Diva Panel dei giudici, nella speranza di essere incoronate Queen of the Universe.

In questa stagione, la superstar mondiale Mel B si unisce ai giudici che ritornano, tra cui l'artista discografica di platino, la produttrice e giudice di RuPaul's Drag Race, vincitrice di tre Emmy, Michelle Visage, la pluri-candidata agli Emmy e ai Grammy Vanessa Williams e la superstar americana delle drag Trixie Mattel.

Il cast della seconda stagione di Queen of the Universe:

AURA ETERNAL (Palermo, Italia) Instagram: @aura_eternal

Dopo aver partecipato alla seconda stagione di Drag Race Italia, dove è arrivata tra i primi tre classificati, Aura Eternal ha già dato prova di abilità sorprendenti nel suo Paese. Adesso Aura è pronta a dimostrare al resto del mondo che le sue doti vocali sono pari al suo splendido aspetto, ed è pronta a diventare la prossima drag queen cantante di fama mondiale!

CHLOE V (Rio de Janeiro, Brasile) Instagram: @dragchloe

Dopo aver vinto la scorsa stagione di Queen of the Universe in Brasile, Chloe V sa di dover mantenere alti gli standard! Ma con la sua voce potente e il suo look da vera queen che potrebbe far diventare verde d'invidia una drag queen, è sicura che nessuno in gara potrà sconfiggerla e rubarle la corona!

JAZELL ROYALE (Orlando, Florida, USA) Instagram: @jazellbarbieroyale

Jazell Royale è molto più di un volto splendido e di una pluripremiata reginetta di bellezza, ed è giunto il momento di far brillare la sua stella. Negli Stati Uniti è conosciuta per i suoi numerosi successi e video virali, ma spera che il palcoscenico di Queen of the Universe le permetta di essere ricordata per la sua più grande dote: la sua voce!

LOVE MASISI (Amsterdam, Paesi Bassi) Instagram: @lovemasisi

Dopo aver vissuto in diversi Paesi nel corso della sua avventurosa vita, Love Masisi è ora orgogliosa di chiamare casa i Paesi Bassi. Dopo una precedente apparizione in Drag Race Holland Season 2, è pronta a mostrare la sua passione per la musica e a diffondere un messaggio di speranza e amore in tutto il mondo.

MAXIE (Manila, Filippine) Instagram: @maxieandreison

Maxie è già nota nelle Filippine come interprete di alto livello e sostenitrice dell'LGBTQ, ma ora è pronta per essere conosciuta come un fenomeno canoro universale! Sebbene sia apparsa più volte in TV fin da quando era solo una bambina, non ha mai lasciato il suo Paese. Ora è pronta a salire sul palco di Queen of the Universe per realizzare il suo sogno.

MILITIA SCUNT (San Francisco, California, U.S.A.) Instagram: @militiasf

Conosciuta in California per il suo look da drag sopra le righe e la sua voce soul, Militia Scunt è pronta a conquistare l'universo e a diventare la prossima superstar delle cantanti drag queen. "Una tripla minaccia" con abilità nel canto, nel ballo e nello stile, è sicura di avere le carte in regola per sbaragliare la concorrenza e portare la corona negli Stati Uniti - punto!

MISS SISTRATA (Tel Aviv, Israele) Instagram: @misssistrata

Miss Sistrata, a rapporto per la bellezza! Questa ex soldatessa è pronta a salire sul palco di Queen of the Universe come una vera diva. Con le sue capacità vocali e il suo aspetto che lascia il pubblico incantato, è pronta a lasciare il segno nella competizione.

TAIGA BRAVA (Cancun, Messico) Instagram: @taigabrava

Taiga Brava arriva sul palco principale dalle assolate coste di Cancun, pronta a rendere patria e famiglia orgogliose delle sue capacità vocali e del suo look da drag queen. Con la sua personalità effervescente e la sua incrollabile sicurezza, è certa di avere le carte in regola per riportare la corona in Messico.