Quasi famosi: Penny Lane e gli altri personaggi del film, ecco a chi sono ispirati

Cameron Crowe ha creato il personaggio di Penny Lane di Quasi famosi ispirandosi alla vita di Pennie Ann Trumbull e del suo gruppo di promoter, definite il Flying Garter Girls Group. Molte altre donne sono considerate un'ispirazione per Crowe, come ad esempio Pamela Des Barres e Bebe Buell, sebbene nessuna delle due facesse parte delle Flying Garter Girls.

Patrick Fugit e Kate Hudson in una scena del film Almost Famous

Il disclaimer legale alla fine di Quasi famosi che, generalmente, serve soltanto per spiegare la natura di tutti i personaggi e gli eventi di una pellicola, comunica allo spettatore che il personaggio di Penny Lane è "vagamente basato" su una vera donna. Cameron Crowe ha dichiarato che per scrivere il personaggio di Penny Lane si è basato sulla vita di un'amica, Pennie Trumble, La Trumble vive a Portland, in Oregon, e lavora nel mondo della musica.

Kate Hudson in Quasi Famosi

Il film è il racconto semi-autobiografico del regista Cameron Crowe a proposito della sua vita da giovane reporter di Rolling Stone. Il vero gruppo con cui Crowe andò in tournée per la prima volta furono i The Allman Brothers Band. Il personaggio di Russell Hammond, presente nella pellicola di Crowe, invece si basa sulla vita di Glenn Frey degli Eagles.

I ruoli di Russell Hammond e Penny Lane in Almost Famous furono originariamente scritti rispettivamente per Brad Pitt e Sarah Polley. La Polley declinò l'offerta in favore di un film canadese mentre, almeno secondo Crowe, Pitt lavorò per mesi con il regista prima di confessargli che "non riusciva a capire il film, non lo sentiva abbastanza suo per poter interpretare il ruolo di Hammond."