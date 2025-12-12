Quarto Grado, stasera su Retequattro si torna a Garlasco: tutti i dubbi su Andrea Sempio

Nuove ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi e nuove tensioni sulla vicenda Liliana Resinovich: ecco cosa vedremo stasera a Quarto Grado, su Retequattro.

Torna questa sera, venerdì 12 dicembre, l'appuntamento con Quarto Grado, il programma di Retequattro che ogni settimana riapre i cassetti della cronaca nera italiana. Alla conduzione ritroviamo come sempre la coppia formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, pronti anche questa volta a guidare il pubblico tra nuove piste sui casi che hanno sconvolto l'Italia, approfondimenti e pareri di esperti.

Il caso Garlasco stasera a Quarto Grado: un puzzle che continua a cambiare forma

Andrea Sempio

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, la vicenda di Garlasco continua a essere uno dei casi più discussi del Paese. La puntata di questa sera di Quarto Grado dedica un ampio spazio alle nuove analisi tecniche al centro dell'indagine, in particolare alla perizia sulle unghie della giovane vittima, considerata dagli inquirenti un tassello potenzialmente decisivo.

La strada verso una possibile svolta si intreccia con un'altra domanda che, a distanza di quasi due decenni, resta senza risposta definitiva: quale sarebbe stato il movente di Alberto Stasi? Le ipotesi non mancano, ma gli investigatori continuano a valutare scenari e ricostruzioni.

Su questo fronte si riapre anche il capitolo legato ai dubbi su Andrea Sempio, figura attorno alla quale negli anni si sono rincorse teorie, smentite e nuove valutazioni. Il programma proverà a fare il punto su ciò che resta concreto e verificato, distinguendolo da quanto appartiene più alla suggestione che ai fatti.

Liliana Resinovich, una vicenda che non trova pace

Oltre al caso Garlasco, la serata riaccende i riflettori su un'altra storia che ha segnato a lungo l'opinione pubblica: la scomparsa e la morte di Liliana Resinovich. A quasi quattro anni dal ritrovamento del corpo, le domande aperte sono ancora molte, mentre il racconto continua a essere segnato da un clima di accuse reciproche tra il marito Sebastiano Visintin e l'amico speciale di Lilli, Claudio Sterpin.

Un confronto che non si è mai davvero sopito e che anche questa sera trova spazio in studio attraverso testimonianze, documenti e nuove ipotesi da vagliare.

Quarto Grado, gli ospiti di questa sera

Il dibattito sarà arricchito da un parterre di volti noti al pubblico del programma: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. Un gruppo eterogeneo tra criminologi, giornalisti ed esperti di dinamiche investigative, chiamati a interpretare gli elementi più recenti dei due casi e a offrire chiavi di lettura utili per comprendere i possibili scenari.

La puntata del 12 dicembre si preannuncia dunque densa di riflessioni sugli ultimi aggiornamenti e analisi, con l'obiettivo di mettere ordine tra informazioni, ipotesi e nodi ancora da sciogliere. Quarto Grado continua così la sua missione: accompagnare lo spettatore dentro le pieghe più complesse della cronaca, senza promettere verità assolute, ma offrendo ogni settimana nuovi elementi per capire meglio ciò che si nasconde dietro i casi che fanno discutere l'Italia.