Quarto Grado, da stasera su Rete 4 la nuova stagione: Marisa Leo e gli altri casi del 15 settembre

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca arrivato quest'anno alla quindicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma, riprendono a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono la verità. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi del 15 settembre

Marisa Leo

In apertura dell'approfondimento a cura di Siria Magri la vicenda di Marisa Leo, la 39enne uccisa lo scorso 7 settembre dall'ex compagno, Angelo Reina, che si è poi tolto la vita sparandosi con lo stesso fucile. La donna aveva denunciato l'uomo per stalking anche se poi aveva ritirato la denuncia: è stato un delitto annunciato e che si poteva evitare?

La piccola Kata

Nel corso della settimana c'è stata una svolta nel caso della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno dall'ex Hotel Astor a Firenze. Sono stati inseriti nel registro degli indagati cinque ex occupanti abusivi dell'albergo, tra i quali anche uno zio materno della piccola. Tre di loro sono stati infatti ripresi da alcune telecamere fuoriuscire dalla struttura con un borsone e due trolley: si sospetta che siano stati utilizzati per trasportare all'esterno la bimba.

Ospiti

Nel corso della serata diversi gli interventi di esperti e ospiti, tra questi: Carmen Pugliese, Luciano Garofano,Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.